10 SUVs híbridas (HEV)… ¿Cuál es la mejor?

Para la mayoría de nosotros, un millón de pesos es mucho dinero. Sin embargo, en la hora de comprar un auto, ya no tanto. Menos aún cuando buscamos una SUV o crossover híbrida no enchufable (HEV) con tamaño entre 4.5 y 4.7 metros de largo total. La buena noticia es que ya hay 10 opciones en el mercado, la mala es que cuatro de ellas ya cuestan cerca de 900 mil pesos y una anda cerca del millón, válgame. La no tan buena, al menos para algunos, es que las que se ubican por debajo de 700 mil pesos vienen de China, lo que aún genera desconfianza sobre fiabilidad y el servicio post venta, en consecuencia, compromete su reventa.

Una de ellas es distinta a las demás porque es un vehículo híbrido en serie, no en paralelo. Se trata de la Nissan X-Trail e-Power, con muy buen manejo, espacio y acabados, pero el consumo no es tan bueno como las demás y cambiará pronto de generación, lo que para muchos, la descarta. Sus precios hoy andan entre 760 mil 900 pesos y 852 mil 900 pesos.

Otra de ellas fue lanzada esta semana al mercado y es una vieja consentida, la Toyota Rav 4. Con motor con 226 HP, gran reputación de fiabilidad y servicio, tiene buen manejo, consumo y todavía mejor reventa. Mide 4.6 metros de largo, su precio va de 650 mil a 898 mil 500 pesos. El tema aquí es que, en la práctica, es casi imposible comprar una de contado. Hay que hacerlo con la financiera de Toyota, que no es precisamente barata y la lista de espera hoy es de alrededor de cuatro meses.

Otra consentida es la Honda CR-V, que, si costara un poco menos en México (vale entre 957 mil 900 pesos a 985 mil 900 pesos), sería la vencedora. Mide 4.69 metros y en espacio, manejo y fiabilidad, no pierde para nadie.

Las no japonesas

Después de las japonesas llegan las coreanas y aquí es una cuestión de decidirse por tamaño y diseño. La Kia Sportage mide 4.68 metros, tiene 227 HP y dos versiones, con precios entre 800 mil 500 pesos a 883 mil 500 pesos, es más amplia, tiene mejor calidad de marcha que su prima hermana de Hyundai y dos versiones, como ya se dieron cuenta por la diferencia de costo entre ellas. Ya la Tucson mide 4.51 metros, lo que puede ser ventaja para los que buscan un manejo más ágil y juvenil. Con tecnología y motores compartidos con la Kia, la Hyundai cuesta 878 mil 800 pesos y su diseño radical, no es para cualquiera.

Otra opción que llega de Corea del Sur tiene en realidad origen chino. La Renault Koleos Hybrid e-Tech está basada en la plataforma y tecnología de la Geely Monjaro. La Renault tiene un magnífico diseño y acabados, pero su manejo es más rígido que el de la Monjaro. Estar en los aparadores de una marca occidental daría más confianza a muchos, pero una francesa no mejora demasiado su reputación.

Los que buscan opciones por debajo de los 800 mil pesos, necesitan mirar hacia las chinas (o esperar por una Rav4). Como producto, creo particularmente que los chinos no están atrás de los occidentales en muchos aspectos, pero no olvidemos que la fama determina la reventa y el servicio deficiente en muchas es una realidad. Haval H6, con 240 HP, 4.68 metros de largo y precio entre 649 mil 900 pesos y 729 mil 900 pesos, me parece destacada por manejo y acabados.

GAC ofrece la opción de la Emkoo, que también tiene 240 HP, buen manejo y acabados, pero un diseño controversial. Se maneja muy bien y tiene buen espacio, con sus 4.69 metros de largo total. Su precio, de 629 mil 900 pesos, es el segundo más bajo del mercado. El primer lugar en este rubro queda con la MG HS HEV, que puedes llevar a tu casa desde 619 mil 900 pesos y hasta 689 mil 900 pesos. Mide 4.67 metros de largo total y tiene 195 HP.

Mi favorita, por valor/precio, espacio y manejo, es la Ford Territory HEV, que otorga 241 HP, 232 libras-pie de par, mide 4.68 metros, tiene caja automática de ocho velocidades y precio entre 719 mil y 790 mil pesos. Sí, también es China (Changan), pero al estar bajo una marca occidental, el riesgo de quedar sin refacciones es mucho menor.

¿Es la mejor de todos? No, esta sería la CR-V, pero es el mejor valor por tu dinero, recordando siempre que estas palabras representan solo mi opinión, no la verdad absoluta.

