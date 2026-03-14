12 autos por menos de 300 mil pesos: ¿cuál es el mejor?

La base de la pirámide del mercado mexicano de automóviles es un territorio volátil. Depende mucho de promociones, ofertas que ponen las marcas con la intención de ganar mercado, deshacerse de inventario o ambos. De ahí que si lees este texto un par de semanas después de que fue publicado probablemente ya tenga una que otra imprecisión. Pero hoy hay 12 opciones por debajo de los 300 mil pesos, que bien podrían ser tu primer auto nuevo, un sueño de muchos, como fue el mío un día.

Como la mayoría ya ofrece la seguridad que considero la mínima necesaria: seis bolsas de aire y ESP, comencemos por descartar los que no los tienen. Uno que queda corto es JAC Sei 2, con un motor de cuatro cilindros, 1.5, 111HP, pero solo dos bolsas, aunque tiene ESP. Mismo caso del Changan Alsvin, con precio de 274 mil 500 pesos a 294 mil 500 pesos, motor 1.4 de 101 a 107 HP, pero solo dos bolsas.

Luego, el Fiat Argo, que cuesta 296 mil 900 pesos, con motor de cuatro cilindros, 1.4 con 98 HP pero solo cuatro bolsas, con ESP. Sí, las bolsas laterales también protegen la cabeza de los ocupantes de la primera fila, pero quien viaja atrás, va con una estampilla de la virgen de Guadalupe en la mano. El último descartado es el Renault Kwid, con motor de tres cilindros, 1.0 litro y 66 HP, solo cuatro bolsas y con ESP. Dos bolsas más, serían de los urbanos favoritos. Las dos bolsas de aire del Suzuki Baleno también lo descartan, pese al precio de 299 mil 900 pesos.

Los buenos

Dentro de los que cuentan con esa seguridad mínima, uno de los más confiables, si no el que más, es el March, con precio entre 231 mil 900 pesos a 323 mil 900 pesos. La versión recomendada, en mi opinión, es la Sense TA, que sale por 273 mil 900 pesos. Tiene sies bolsas y ESP, motor de cuatro cilindros, 1.6 con 109 HP, de los más potentes. Con caja manual o automática convencional de cuatro, su robustez está garantizada, pero su plataforma antigua no lo hace el de mejor estructura. La reventa, siendo un Nissan, es excelente. Otro gran subcompacto es el coreano Hyundai Gran i10, con precio de 280 mil 500 pesos, motor de cuatro cilindros, 1.2 litros. Sus 83 HP no lo hace un auto rápido, es un gran urbano, con más espacio de lo que parece, seis bolsas y ESP. Uno de mis favoritos de siempre, desde que se llamaba Atos By Dodge.

Si no fuera por la mala reventa, el chino MG 3 249 mil pesos, con sus cuatro cilindros, 1.5 litros, con 108 HP, seis bolsas, ESP, control de crucero adaptativo, alerta de frenado de emergencia, sería la mayor ganga del mercado mexicano.

Ninguno le gana en equipo por precio. Es más largo que la mayoría, por lo que también ofrece buen espacio. Su hermano mayor, el MG, es el único que ofrece ADAS por menos de 300 mil pesos. Es cómodo, amplio y equipado. Cuesta 299 mil 900 pesos, motor cuatro cilindros, 1.5 litros, 109 HP, seis bolsas, ESP y, repito, ADAS.

El Suzuki Dzire, con precio de 299 mil 900 pesos es la mejor opción en espacio y economía de combustible, por su motor Mild Hybrid, buena seguridad y reputación de marca. Si te gusta la idea, corre por el tuyo, es muy probable que a mitad de este año el precio sea otro.

Por último tenemos dos Chevrolet que vienen de China. Primero el Aveo hatchback. Precio desde 255 mil 900 pesos hasta 292 mil 900 pesos (versión LS), con motor 1.5 y 98 HP seis bolsas y ESP.

El sedán sale por 254 mil 900 pesos en su versión con caja manual, que es la recomendable si no quieres sentir tanto la falta que le hacen más caballos de fuerza. Pero el Chevrolet Onix, de 263 mil 100 pesos a 295 mil 100 pesos, con máquina de tres cilindros, con 1.3 litros y 101 HP, resulta una buena opción en manejo, de hecho la mejor en este rubro entre todos los mencionados.

Tiene seis bolsas de aire y ESP. Aunque no tiene ADAS como el MG5, tiene mejor reventa, una mayor red de distribuidores, lo que disminuye la posibilidad de falta de autopartes cuando son necesarias y OnStar, el sistema de protección y auxilio vial de General Motors que inclina la balanza a su favor y hace que, si yo estuviera en este segmento, lo eligiera. Extrañaría el motor 1.2 turbo del que Onix que tuve, pero aun así, me parece la mejor opción.

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