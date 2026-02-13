Que no hay carpeta…

La Fiscalía de Jalisco aplicó la clásica: “Aquí no hay nada”.

El fiscal Salvador González de los Santos aseguró, con toda formalidad, que no existe alguna carpeta de investigación donde aparezca la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez. Ni mencionada, ni de refilón, ni en letra chiquita.

Según explicó, la denuncia presentada por la empresa salpica a Padrón y Licencias, inspectores y hasta al ex presidente Diego Rivera, pero a la presidenta… ni por equivocación. Invisible, procesalmente hablando.

También reiteró que en los asuntos de extorsión del fuero común su nombre simplemente no figura. Así que, mientras unos enfrentan señalamientos y otros andan bajo la lupa, la nueva presidenta navega en aguas oficialmente cristalinas.

* * *



Por cierto, en el Ayuntamiento de Tequila traen la modernización digital… pero en modo “reciclaje”. Ya subieron la foto de la toma de protesta de Lorena Marisol Rodríguez, muy sonriente y protocolaria, pero olvidaron un pequeño: dejaron intacto el mensaje de la toma de protesta del ex alcalde detenido. ¡Ni cómo ayudarles!



* * *



Después de varios años de crisis forense, montañas de pendientes y reclamos de colectivos, la Comisión Especial en Materia de Desaparición del Congreso de Jalisco decidió que es momento de hacer lo impensable: una visita guiada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El próximo lunes recorrerán los pasillos para “conocer el estado del inmueble”, como si apenas sospecharan que algo no anda bien.

Dicen que así fortalecerán el “contexto técnico e institucional”, una frase que en español significa: “Vamos a ver qué encontramos”. También pedirán a la CEDHJ que revise si sus recomendaciones incluyen todas las violaciones y a todas las víctimas. O sea, que ahora sí van a contar bien.



* * *



De nueva cuenta, Laura Haro salió con la bandera de la transparencia en alto. Ahora fue por su constancia de no antecedentes penales para la renovación de la dirigencia estatal del PRI en Jalisco. No es requisito estatutario, pero es un acto de moral y amor al priismo.

También prometió someterse a los exámenes de control y confianza: polígrafo, pruebas psicométricas, antidoping y estudios médicos, como en sus tiempos de campaña por la gubernatura. Todo sea por demostrar que en la política aún hay expedientes limpios.

La pregunta incómoda flota en el aire: ¿En Morena o en los demás partidos alguien recogerá el guante… o seguirán practicando el arte milenario de hacerse los desentendidos?

