Dice Claudia que "No hagan olas"

Aparentemente, de acuerdo a la versión de The New York Times, el cierre temporal - "... por razones especiales de seguridad"- del aeropuerto internacional de El Paso, Texas, fue provocado después de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidiera probar una nueva tecnología anti drones sin dar tiempo a la Administración Federal de Aviación (FAA) de evaluar los riesgos para las aerolíneas comerciales.

Las autoridades de aeronáutica establecieron que "No existe ninguna amenaza para la aviación comercial". Sin embargo, esta versión contradice el argumento inicial que emitió la Casa Blanca, el Pentágono y el departamento de Transporte y que causó el cierre temporal, donde señalaron que una repentina incursión de drones de los cárteles de la droga mexicanos habrían requerido una intervención militar, lo que llevó a la FAA a cerrar el aeropuerto.

La realidad del cierre temporal solo lo sabrá el gobierno estadounidense, pero el asunto llegó hasta la mañanera de ayer, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguro que "No hay ninguna información de uso de drones en la frontera", y se molestó cuando se le insistió si "¿Cree que haya ocurrido?", a lo que respondió, "No hay que especular", y de manera un poco abrupta terminó con el tema: "Bueno, yo creo que ya ¿no?".

La respuesta de la Mandataria con el tema es entendible hasta cierto punto, sobre todo desde el punto de vista de las presiones que ha venido ejerciendo Donald Trump con los comentarios sobre la "intervención" de las organizaciones criminales en el gobierno de México y sus amenazas de intervenir con fuerzas militares en nuestro territorio para atacar a los narcotraficantes. Entonces, cualquier sospecha sobre ese tipo de actividades por parte de los cárteles en la frontera que puedan "invitar" a quien despacha en la Casa Blanca a llevar a cabo sus planes de "invasión", es motivo de preocupación en Palacio Nacional. Como quien dice, "No hagan olas".

Sin embargo, la Presidenta no puede reaccionar de esa manera a una posibilidad sobre la posible actividad de los carteles en la línea fronteriza. Sobre todo que el aeropuerto internacional de El Paso, así como el Fuerte Bliss del Ejército están cerca de la frontera y su espacio aéreo perimetral de actividad incursiona en el territorio mexicano, por lo que cualquier anomalía, restricción o suspensión de actividades debe estar enterado el gobierno mexicano por obvias razones.

Así que, comprensible la reacción presidencial en Palacio, pero injustificable por la obviedad de las circunstancias.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net