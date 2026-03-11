Reunión exprés

Nos cuentan que Vero Delgadillo y Juan José Frangie llegaron casi de manita sudada a la inauguración del Hospitalito Sur en Zapopan, luego de hacer una escala exprés en la Ciudad de México para reunirse con Claudia Sheinbaum.

Dicen que la Presidenta citó a los alcaldes de los municipios más importantes del país para revisar el famoso balance en materia de seguridad y, de paso, recordarles que desde lo local también se “atienden las causas”.

Según los asistentes, la reunión fue muy productiva: hubo diagnósticos, programas y mucha conversación sobre la construcción de paz.

Tanto Vero como Frangie salieron ganando, porque muchos programas que se recomendaron desde la Federación ya se aplican en Guadalajara y Zapopan, por lo que fueron un ejemplo de las buenas políticas públicas a favor de la población. ¡Qué tal!

Estuvieron representantes de 52 municipios del país para abordar los proyectos de inversión “peso a peso”. Y la alcaldesa tapatía fue la que habló por Jalisco y por los municipios de MC.

* * *

En el pleito por el agua turbia en la metrópoli, al SIAPA le ganó la prisa… o la imaginación. Resulta que el organismo salió a señalar a Tlajomulco como responsable de las descargas contaminantes en el Canal de Las Pintas, pero cuando llegaron los técnicos y los recorridos de campo, la historia empezó a deslavarse.

Dicen en Tlajomulco que de los 10 puntos contaminados y señalados por el SIAPA, cinco ni existen desde hace años y otros ni siquiera están en el municipio. Más bien en Tlaquepaque.

Total, que el señalamiento se quedó sin sustento y ahora más de uno se pregunta si en el SIAPA primero acusan y luego investigan… o si el mapa lo consultaron al revés.

* * *

En Jalisco, la priista Laura Haro replicó el mensaje lanzado desde la dirigencia nacional del PRI y llamó a las cúpulas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a conformar el tan mencionado bloque opositor para hacer frente a Morena.

No se quedó sólo en el discurso: presentó datos con los que, asegura, demuestra que si MC hubiera aceptado una alianza en 2021 y 2024, la composición de las Cámaras sería distinta. Tal vez —sugiere— hoy no estaríamos hablando de jueces del acordeón, de la desaparición del INE o de los presupuestos que, a su juicio, resultan poco favorables para Jalisco.

El planteamiento quedó sobre la mesa con números incluidos. Ahora la duda es si en las dirigencias estatales del PAN y de Movimiento Ciudadano habrá alguna respuesta.