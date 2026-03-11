La Presidenta Claudia Sheinbaum dice que está descartado que intervengan tropas de Estados Unidos en México, y que no necesitaba ser invitada a la cumbre en Miami, porque “tenemos un entendimiento” en materia de seguridad. No está viendo el campo minado ni que el presidente Donald Trump tiene otra idea: un ejército hemisférico contra los cárteles de la droga, por encima de los tratados internacionales y aplicando la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses. Esto es algo inédito en la historia militar continental, al borrar Trump los organismos multilaterales y aplicar su ley, en el rediseño de la nueva geografía del orden mundial.

La nueva estrategia está plasmada en la proclamación que hizo el sábado pasado tras reunirse con presidentes y jefes de Gobierno de naciones latinoamericanas y del Caribe, de corte conservador y extrema derecha, para formar esta fuerza militar de intervención hemisférica, donde Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países “socios” para lograr el ejército numérico más grande del mundo para desmantelar a los cárteles y su capacidad para exportar violencia. Es decir, una coalición militar encabezada por Estados Unidos, como lo han hecho en guerras.

No se ha prestado en México la atención que merece la proclamación, que es la amenaza más seria que ha hecho Trump a México hasta la fecha, borrando la intermediación multilateral no para combatir a los cárteles, sino para declararles la guerra. El precedente multilateral más antiguo data de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, al crearse la Junta Interamericana de Defensa para coordinar la defensa del continente ante la amenaza de Alemania, Italia y Japón. Cinco años después se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que reafirmaba el principio de “solidaridad” continental y establecía que ante cualquier amenaza a la paz en el continente, se adoptarían las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza.

A principios de los 80 se pensó invocar el TIAR en defensa de Argentina durante la Guerra de las Malvinas, pero no se hizo, en buena parte porque Estados Unidos apoyó política y diplomáticamente al Reino Unido. Años antes, en 1965, se creó la Fuerza Interamericana de Paz en República Dominicana, aprobada por la Organización de los Estados Americanos —México votó en contra—, que es el caso más concreto de una fuerza militar panamericana desplegada para intervenir en la guerra civil en ese país. ¿Se podría argumentar que hay una guerra civil, entre criminales que afectan a la población civil en México? Definitivamente.

La proclamación de Trump es otro bicho militar. Desde que asumió la jefatura de la Casa Blanca en enero del año pasado, Trump ha tratado a los cárteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, que “controlan territorios y comercio, extorsionan los sistemas políticos y judiciales, poseen armas y capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para lograr sus fines”. Esta frase es un traje a la medida de lo que piensa sobre el crimen organizado en México. A partir de ello, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estableció este fin de semana la Coalición Anticárteles de América, un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países, dijo Trump, que demuestra que “la región está lista para desplegar poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.

México y la Presidenta Sheinbaum fueron los únicos a los que se refirió directamente en su discurso durante la cumbre, que se ha perdido en el bosque de quienes no fueron invitados. Se ha planteado que, por excluir también a Colombia y Brasil, se trató de una reunión con tintes ideológicos. Es cierto, pero el único objetivo no era ideológico, sin olvidar que el combate al narcotráfico es distinto en las tres naciones.

Luis Inácio Lula da Silva no tiene relación con el crimen organizado; lo está combatiendo. Gustavo Petro está colaborando con Washington para desmantelar las redes del Ejército de Liberación Nacional, metido con los chinos y el crimen organizado. De Sheinbaum quisiera más, como sacudirse lo que llama “el control de los cárteles” sobre el Gobierno, a los que no enfrenta “por temor”, agravado por un hecho que coloca a México en un lugar diferente al resto de la región: es una puerta de tres mil 200 kilómetros a Estados Unidos.

Trump definió a “nuestros países aliados” en esta lucha, donde “abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles”, redefiniendo las leyes internacionales, sometiéndolas a la extraterritorialidad de las estadounidenses. “Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”, señaló. “Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

No hay límites ni fronteras. Con sus nuevos socios militares, Estados Unidos mantendrá “a raya” las amenazas externas, sugiriendo a chinos y rusos, y amplía sus objetivos y reformula sus planes originales con México. Trump pasó de buscar que tropas estadounidenses intervengan en México, con o sin la autorización del Gobierno de Sheinbaum, y de pensar en tropas colombianas bajo la cobertura de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de la cual Colombia es “socio global” —el único en América Latina— desde 2017, a lo actual, una especie de cascos azules.

Los cascos azules son las fuerzas de paz multinacionales de la Organización de las Naciones Unidas, integradas por militares y policías de países miembros, para mantener la estabilidad, proteger civiles y mediar en zonas de conflicto. Desde 1948, cuando fueron creadas, actúan por mandato del Consejo de Seguridad para asegurar acuerdos de paz, asistencia humanitaria y seguridad sin iniciar combates, aunque pueden reaccionar ante ataques. Trump se ha saltado a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, lo que no es nuevo, determinando de manera unilateral en qué conflicto intervenir.

En Miami dio a conocer su nueva fórmula bélica y encontró el respaldo de incondicionales que firmaron sin problema los documentos que les presentaron, donde por el fraseo de la proclamación no dejó duda de qué país, qué Gobierno y qué Presidenta son los destinatarios principales, a quienes, interpretando a Trump, dejó de ser un aliado para convertirse en un socio hostil.

rrivapalacio2024@gmail.com

X: @rivapa_oficial