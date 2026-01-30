Reunión de seguridad y las infancias trans

Este viernes, el gobernador Pablo Lemus hará maletas rumbo a Zacatecas para reunirse con sus homólogos regionales y revisar —dicen— los “avances” en materia de seguridad. La agenda presume logros, como la reciente desarticulación de una célula dedicada al robo y cobro de piso entre Guanajuato y Jalisco, aunque la realidad insiste en mandar otros mensajes, más ruidosos y con plomo de por medio.

Ojalá, entre café y foto institucional, alguien levante la mano para hablar de la misteriosa migración de placas de Michoacán, fenómeno que en Jalisco ya parece epidemia. Ahí están los casos mediáticos, como la balacera contra “El Prieto”, donde casi todos los vehículos involucrados traían placas michoacanas.

¿De verdad son turistas extraviados o caravanas de paso permanente? Porque si tanto coche “va de tránsito”, alguien perdió el mapa… o la estrategia.

* * *

Por cierto, a Lemus se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja tras la votación en el Congreso local que frenó la llamada ley de infancias trans. No sólo celebró el resultado, sino que aplaudió a los diputados y las diputadas que dijeron “no”, especialmente a los de Movimiento Ciudadano.

Para el gobernador, la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados atenta contra los “valores jaliscienses”. Y no perdió la oportunidad de advertir que en Jalisco no pasarán las “ideologías importadas”. ¿Qué tal?

* * *

En la Fiscalía de Jalisco andan afinando la lupa, porque el caso de Norma “N” amenaza con no quedarse en anécdota. La trabajadora de la recaudadora 97 de Tonalá, imputada por falsificar documentos, no solo logró que un Ferrari robado en Estados Unidos circulara con placas jaliscienses, sino que lo hizo con una soltura digna de agencia premium.

El fiscal Salvador González de los Santos jura que, por ahora, Norma actuó sola, aunque ya se investiga si hubo más manos amigas en la oficina. Porque seamos serios: validar un Ferrari robado no parece trámite de ventanilla exprés.

Dicen que el “servicio completo” costó cerca de un millón de pesos. Así que mientras unos hacían fila para pagar refrendo, otros salían con placas, sonrisa… y superauto legalizado.

* * *

Nos cuentan que los que se llevaron los aplausos en la Feria Internacional de Turismo en Madrid fueron los de la delegación Jalisco. El equipo montó uno de los stands más vistosos, concurridos y comentados entre los Estados mexicanos. Y esos aplausos se los lleva la secretaria de Turismo, Michelle Fridman.

A diferencia de la administración pasada, ahora la comitiva fue numerosa, uniformada y bien aceitada. Funcionarios estatales, de Guadalajara y Zapopan, así como representantes de los fideicomisos de Puerto Vallarta, Costalegre y el interior del Estado sumaron casi 50 personas. Sin precedentes.