Rescate colectivo del SIAPA

Ante la crisis nunca antes vivida en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que se refleja en la intolerable entrega de agua turbia y pestilente a miles de usuarios en al menos 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, el plan integral para mejorar la calidad del líquido que presentó el Gobierno del Estado el lunes pasado, debería sólo ser el punto de partida de un debate amplio, para buscar también soluciones que desde fuera ayuden a rescatar al organismo operador del agua.

Si desde la autoridad estatal se plantea un plan de 30 obras de corto, mediano y largo plazo, para lo que se requiere una bolsa de 25 mil millones de pesos, de los que apenas se tienen 5 mil millones de pesos, por lo que solicitarán la autorización del Congreso del Estado para autorizar inversiones público-privadas y el apoyo del Gobierno Federal, sería también oportuno convocar a una gran mesa que involucre a los municipios, universidades, especialistas y usuarios, como proponen diversos académicos, para analizar otras alternativas.

El momento más pertinente para haber hecho esta convocatoria de diálogo y consenso fue a la llegada a la dirección del SIAPA, el primero de abril pasado, de Ismael Jáuregui, en sustitución de Antonio Juárez Trueba, a quien le tronó la bomba de tiempo que recibió de la administración pasada por la mala gestión de sus antecesores en el sexenio de Enrique Alfaro.

Sin embargo, el nuevo titular del SIAPA no hizo ese llamado, ni tampoco ha entregado los informes que ha requerido el Poder Legislativo, y que se deben desde la gestión de Juárez Trueba.

No ha existido siquiera la voluntad política de sacar de la impunidad el caso de las contrataciones indebidas de personal, en el que resalta el caso de Eli Castro, por recibir el sueldo más alto después del director sin estar capacitada para el puesto, y que refleja la opacidad que ha comprometido las finanzas de esta institución pública.

Porque no sólo es el manejo discrecional de la nómina, que por años sirvió para emplear a las clientelas políticas de los gobiernos en turno, ya fueran del PRI, del PAN y ahora del partido Movimiento Ciudadano, sino también están las deudas en el pago a proveedores, la falta de licitaciones para la contratación de obras y servicios, y el crecimiento de la cartera vencida. Vicios todos que acaban de aparecer en una auditoría externa presentada por Juárez Trueba, antes de que le pidieran su renuncia.

Ante esta crónica falta de apertura y la nueva crisis en el suministro de agua, es indispensable que el SIAPA se someta al escrutinio externo y colectivo, si de verdad se quiere resolver el problema, antes de que se convierta en un problema de salud y de gobernabilidad, con todo y las inversiones millonarias anunciadas.