En el Gobierno de Jalisco encontraron la fórmula perfecta para evitar malos entendidos: la iniciativa privada podrá entrar en el plan de rescate del SIAPA, pero nomás hasta la cocina de la infraestructura, porque la rectoría nadie la toca.

Alberto Esquer, jefe del Gabinete, insiste en que el Estado seguirá sosteniendo con firmeza el timón del agua, aunque invite a empresarios a remar. La explicación es sencilla: podrán ayudar a cambiar tuberías y modernizar plantas, pero abrir o cerrar la llave seguirá siendo decisión gubernamental.

El propósito es que la iniciativa privada invierta en el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, así como en las ampliaciones y modernizaciones de las Plantas de Tratamiento de Miravalle, San Gaspar y Tlajomulco, obras prioritarias para mejorar el sistema.

Y para eso se requiere del aval del Congreso de Jalisco. Ante los problemas que se arrastran: ¿Alguna fracción parlamentaria o alguien dirá que no?

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En el Servicio Estatal Tributario hubo quien entendió la palabra “descuento” con un entusiasmo de temporada de rebajas. Nos cuentan que Ricardo “N”, quien era auxiliar administrativo, convirtió el sistema en una caja registradora muy generosa y aplicó condonaciones del 100% a las multas vehiculares, como si repartiera cupones de cortesía.

El detalle es que la promoción nunca pasó por la caja de la legalidad y el supuesto regalo terminó costándole al erario casi un millón de pesos. ¿Qué tal?

Para completar el paquete, también desapareció parte de la documentación que debía estar bajo resguardo.

Ahora, con prisión preventiva y un proceso judicial en marcha, queda claro que las ofertas irresistibles pueden salir bastante caras... sobre todo cuando las paga el dinero público.

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Nos dicen que en el T-MEC ya empezaron a escuchar la música del “último baile”. Desde Washington se perfila el anuncio de que Estados Unidos no prorrogará el acuerdo, aunque eso no significa un divorcio inmediato, sino una larga separación de 10 años con terapia incluida.

En los pasillos diplomáticos aseguran que el tratado entrará en una especie de limbo: oficialmente sigue vivo, pero con la mirada puesta en el abogado. Como suele ocurrir, la amenaza de romper la mesa de negociación llega justo cuando comienzan las conversaciones.

Habrá quienes griten que es el fin del libre comercio y quienes juren que todo es una estrategia para negociar con más fuerza.

En política comercial, los portazos también suelen formar parte del guion.