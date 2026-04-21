¿Recorte o no?

Aunque en Jalisco no se aprobó el Plan B de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, en la mayoría de los Congresos estatales ya se avaló y es constitucional. Sin embargo, hay un detalle relacionado con los presupuestos de los Poderes Legislativos.

Según el dictamen, el presupuesto de los Congresos tendrá un tope: será equivalente al 0.70% del presupuesto del Gobierno estatal correspondiente. Pero ojo: la lógica es que, en Jalisco, esa fórmula se aplique a la suma del presupuesto del Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado. En conjunto, ambos manejan mil 500 millones de pesos al año. Y con la aplicación de esa fórmula, el recorte anual sería de entre 200 y 300 millones, en general.

Pero nos dicen que hay otra interpretación. Las bancadas parlamentarias deberán definir si el 0.70% corresponde exclusivamente al presupuesto del Congreso, lo que le daría más recursos (cerca de 100 millones adicionales). ¿Y la Auditoría?

Queda la pregunta para los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

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Aunque faltan varios meses para la elección en la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, el ambiente ya huele más a campaña que a jitomate fresco.

La sucesión de Moisés Ramos comenzó antes de tiempo —como suele pasar cuando el poder está en oferta— y circulan tres nombres entre los pasillos y las bodegas: Conrado Lomelí, Lorena Zepeda y Luis Armas, viejos conocidos del Mercado y, afirman, expertos en el arte del regateo… político.

Por ahora, todos esperan los tiempos, aunque más de uno anda midiendo apoyos entre cajas y pasillos.

La elección será en diciembre, pero en septiembre debe perfilarse quién será el vencedor. Porque en el Abastos, como en la política, el que madruga… amarra.

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En la metrópoli, donde abrir la llave ya es un acto de fe, ahora sí llegó la solución… en formato de mesas de trabajo.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y el SIAPA convocan a especialistas, autoridades y ciudadanía del 27 al 29 de abril para, ahora sí, pasar del diagnóstico a la acción. Porque los diagnósticos sobran. Lo que falta es ponerse de acuerdo sin que el agua se quede en el camino.

Prometen una “ruta técnica” con seguimiento real, algo así como el Santo Grial de la gestión pública local. Habrá mesas, acuerdos y hasta firma final, no vaya a ser que se les olvide comprometerse.

El reto no es menor: menos PowerPoint y más tubería. Porque en Guadalajara ya no basta con hablar del agua… hay que lograr que salga clara.