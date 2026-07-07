Ni en cuenta...

En el Instituto Electoral de Jalisco ya tienen presidenta interina. Por unanimidad, el Consejo General designó a Claudia Alejandra Vargas Bautista para tomar el timón tras la salida de Paula Ramírez. Lo único que nadie puede explicar fue cuánto tiempo durará al frente del organismo.

¿Un mes? ¿Seis? ¿Hasta la próxima elección? Nadie lo sabe por estos rumbos. Todo depende del INE, que parece tener al instituto jalisciense en la cómoda sala de espera, donde los turnos nunca llegan y nadie se atreve a decir cuándo llamarán.

Así que la nueva presidenta arranca con una misión: definir el presupuesto y atender las quejas contra políticos que están en campaña, sobre todo morenistas.

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La derrota de México ante Inglaterra dejó más que corazones rotos. También dejó 41 nuevos huéspedes del “El Torito”, donde varios aficionados terminaron el partido... y la fiesta.

Al parecer, algunos interpretaron que si el Tricolor se iba del Mundial, ellos también debían ahogar sus penas.

Hubo quienes, en pleno duelo futbolero, decidieron poner a prueba su talento al volante y acabaron estampados contra semáforos, bolardos o la paciencia de la Policía Vial.

Al menos el Operativo Salvando Vidas volvió a demostrar que, cuando la pasión rebasa los límites, alguien tiene que poner el silbatazo final, antes de que el tiempo de compensación termine en tragedia.

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Desde Tabasco, René Bejarano decidió enfundarse en el traje de defensor de la soberanía nacional y, de paso, absolver a Morena de cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos con la delincuencia. ¡No es broma!

Según el dirigente de Nueva Esperanza, todo se reduce a campañas mediáticas y etiquetas de “narcopolíticos”.

Vaya portavoz eligieron para hablar de credibilidad. El mismo personaje que hace años protagonizó uno de los videos más emblemáticos de la política mexicana, aquel en el que los fajos de billetes parecían multiplicarse por arte de magia, ahora pide no creer en las imágenes ni en las acusaciones. Cosas de la política: algunos cambian de partido, otros de discurso, pero hay quienes jamás logran sacudirse el apodo de “la fichita” que ellos mismos se ganaron.