GDL sí aprobó 400 mil pesos para foro de masculinidad

Guadalajara negó ayer cualquier patrocinio al Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026, pero el 27 de marzo aprobó un subsidio de 400 mil pesos al evento.

Así lo confirma el dictamen del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales encabezado por Bernardo Fernández, Jefe de Gabinete tapatío, y del cual obtuve una copia.

El documento justifica que el apoyo se otorga en la categoría “Otros subsidios” a personas físicas o jurídicas para “desarrollo de proyectos con impacto en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza”.

La solicitud de apoyo fue presentada el 11 de marzo pasado por el fundador y director del evento, Andrés Villaseñor, vía la secretaria particular de la alcaldesa Verónica Delgadillo, quien a su vez lo turnó al Comité.

En la justificación del gasto se indica que 180 mil pesos se utilizarán para pagar honorarios, hospedaje y viáticos de los ponentes; 120 mil pesos para infraestructura y equipamiento de la sede; 60 mil pesos para una campaña de publicidad; y 40 mil pesos para seguridad.

También se indica que se esperan 8 mil 500 asistentes, la mayoría hombres de clase alta y media alta (A/B y C+). El costo de un boleto para el evento oscila entre mil 450 y 7 mil 490 pesos.

El llamado Fearless Congress es promovido por el Arzobispado de Guadalajara y otros integrantes de la Iglesia Católica. Se realizará del 17 al 19 de abril en el Santuario de Los Mártires.

Entre los ponentes se encuentran Jordan Peterson y Eduardo Verástegui, figura asociada a la extrema derecha en México.

El Fearless Congress refiere en su sitio oficial que surgió ante el “ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos”. En sus redes y postulados defienden el rol tradicional del hombre como cabeza de familia.

En días pasados, los portales Zona Docs y Perimetral informaron que el gobierno de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, eran patrocinadores del evento.

Ante las críticas en redes sociales, al considerar que se promueven valores contrarios a la ampliación de derechos, sobre todo de la mujer, los logos de los tres entes de gobierno fueron removidos.

Asimismo, los tres negaron en sendos comunicados cualquier subsidio o vínculo con el foro.

Fuentes del ayuntamiento de Guadalajara me indicaron que en próximos días se revertirá el subsidio debido a un “desistimiento” de los organizadores del evento de masculinidades.

Esto abre un debate necesario: ¿De qué forma y con qué criterio se otorgan subsidios en Guadalajara? ¿Cuánto dinero hay en la partida 4391 denominada Otros subsidios? ¿Quiénes integran el Comité que los aprueba? De esto escribiré mañana.