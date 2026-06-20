Qué diferencia de actitud y mensaje

En la reciente reunión del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia, a una de las reuniones, el presidente Donald Trump llegó tarde, por lo que los mandatarios de las potencias industriales más importantes del mundo tuvieron que retrasar la agenda. Y en los videos que circularon a través de la televisión, se ve el arribo de Trump al salón, quien caminó lentamente, se paró frente a ellos, levantó -de manera altanera- la cabeza y dijo, “I’m the boss (Yo soy el jefe)”.

Hubo sonrisas ante la expresión entre los presentes, pero es obvio que a muchos no les gustó la “broma”, y menos, la actitud.

Una actitud que mucho contrasta con la que se vio el viernes en Chicago, en donde se inauguró el Centro Presidencial Obama, que no es la biblioteca tradicional que se construye en honor de los presidentes salientes de Estados Unidos, sino más bien un ambicioso complejo cívico y cultural. A la ceremonia asistieron los ex presidentes George W. Bush, Bill Clinton, Joe Biden y, por supuesto, Barack Obama. Todos ellos, sencillos y campechanos, acompañados de las ex primeras damas.

Y en el discurso de Obama, quien hizo referencia al 250 aniversario de la independencia y dijo: “Surgida del fuego y el acero de una revolución, en este continente cobró vida una historia diferente. Una declaración de que todos hemos sido creados iguales y dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables; de que en los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos. Cada uno de nosotros es libre de perseguir su propia versión de la felicidad y capaz de determinar nuestro destino colectivo a través de un Gobierno representativo elegido democráticamente”.

Además, hizo referencia a la división que existe en la sociedad estadounidense, motivada principalmente por la retórica que desde la cúpula de gobierno se promueve, al señalar que “todo el mundo tiene una opinión, y eso significa que llevar a cabo las cosas implica conciliar las demandas de cientos de millones de personas. La democracia puede resultar frustrante. Puede ser lenta. Puede ser ineficiente. Y, sin embargo, más que nada, espero que este centro sirva para reafirmar cuán especial y valiosa es realmente nuestra democracia, y para recordarnos lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades compartidas como ciudadanos”.

Qué diferencia de actitud, y de mensaje, entre lo que se dijo el jueves -en una frase- en Francia y lo que expresó en Chicago -en un mensaje con sentido común-. La forma y el sentido lo dicen todo.

Usted, ¿qué opina?