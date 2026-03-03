Puras deudas

Nos cuentan que salió, flamante y recién desempacada, una nueva auditoría al SIAPA. Sorpresa: está en crisis permanente. Deudas por aquí, pasivos por allá y fugas… pero financieras. Lo verdaderamente pintoresco es que Ayuntamientos y dependencias estatales le deben más de mil 200 millones de pesos. Sí, los mismos que luego exigen que no falte el agua en la llave.

Con ese panorama digno de telenovela hidráulica, la diputada Gaby Cárdenas ya afila la agenda para citar a los directivos y pedir explicaciones y soluciones. Dicen que quiere hablar de la ruta de rescate, pero poniendo la lupa en algo básico: que en la nómina haya más técnicos que recomendados.

Porque, al parecer, el problema no es sólo la sequía. También la sed… de orden administrativo.

* * *

Dicen que en Jalisco no todo son tormentas políticas ni grillas presupuestales. Mientras algunos se pelean por reflectores, los Hospitales Civiles de Guadalajara, que encabeza la doctora María Elena González, se colocaron de nueva cuenta en el ranking World’s Best Hospitals 2025, elaborado por Newsweek y Statista.

El Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” se acomodó en el noveno lugar nacional y el “Fray Antonio Alcalde” en el doceavo. Este último, además, presume medallas en equipamiento e imagenología avanzada.

Quinto año consecutivo en la lista: infraestructura, investigación e innovación que avanzan más rápido que muchos discursos.

Moraleja política: cuando la gestión funciona, no necesita mañaneras. Los números hablan. Y, de paso, recetan una lección incómoda a quienes creen que lo público siempre es sinónimo de rezago.

* * *

Con el cierre de la convocatoria para elegir al nuevo auditor Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados comenzó la semana más cardíaca del calendario político. No es para menos: de 92 aspirantes habrá que sacar una terna. Y ahí la Comisión de Vigilancia se convertirá en el quirófano legislativo.

En ese bisturí técnico tendrá mano firme la diputada Claudia Salas, secretaria de la Comisión, encargada de revisar que los perfiles no traigan más compromisos que credenciales. O al menos eso dice el guion institucional.

El cargo no es decorativo: quien llegue a la Auditoría Superior de la Federación será el árbitro que pone palomitas —o taches— a gobernadores, alcaldes y programas federales. De su silbato depende más de una carrera política.