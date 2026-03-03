Trump quiso que no cruzara ni un migrante más sin documentos a su país. El Gobierno mexicano desplegó 10 mil soldados para contener a los migrantes desde que trataban de entrar por Guatemala. Trump quiso que México recibiera a los deportados, aunque fueran de otra nacionalidad. México los recibió. Trump quiso que México realmente combatiera el tráfico de fentanilo. México desechó por completo la estrategia de “abrazos no balazos” y ya desmanteló dos mil narcolaboratorios. Trump quiso que le mandaran a los capos más peligrosos de México porque seguían operando desde las cárceles. México le mandó a cien, en tres remesas diferentes. Trump quiso que China dejara de usar el comercio con México como puerta trasera para entrar al territorio de Estados Unidos. México le puso tremendos aranceles a miles de productos chinos en particular y asiáticos en general. Trump quiso que México le dejara de mandar petróleo a Cuba. México le dejó de mandar petróleo a Cuba.

A diferencia del ayatolá Alí Jamenei o el presidente Nicolás Maduro, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido que a Trump no se le dice que no. Los líderes de Irán y Venezuela creyeron que podían tomarle el pelo, ganar tiempo y sacarle la vuelta. La Presidenta de México ha respondido con eficiencia y en tiempo récord ante las exigencias del mandatario estadounidense.

Esos son los hechos. La retórica es otra cosa. De saliva juntamos un tinaco si sólo escuchamos las conferencias mañaneras. En la realidad, ni soberanía ni no subordinación ni un soldado en cada hijo te dio. La Presidenta Sheinbaum ha identificado con claridad la asimetría militar y la dependencia económica, y ha actuado en consecuencia. No le gusta reconocerlo en público, pero no está sujeto a debate. Los hechos ahí están.

A la luz de lo que hemos visto en Irán y Venezuela, que bueno para el Gobierno de México que el “hubiera” no existe. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno de México no hubiera frenado el flujo migratorio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido el “abrazos no balazos”? ¿Qué hubiera pasado si en vez de desmantelar narcolaboratorios hubieran seguido con el discurso de “aquí no hay laboratorios de fentanilo”? ¿Qué hubiera pasado si no se rompiera la cercanía comercial con China o el pornográfico subsidio a la dictadura cubana a través del petróleo?

Creo que con lo que hemos visto en los últimos días, cobra aún más credibilidad y relevancia la prueba que le puso el gobierno de Estados Unidos a su contraparte mexicana y la respuesta de México en el caso de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación. Haberse negado o no haber cumplido pudo haber tenido consecuencias explosivas.

