Puede ser hora de tu primer eléctrico

Los autos eléctricos en México están finalmente dejando de ser un juguete de ricos para transformarse en una verdadera opción de movilidad personal y familiar. Es cierto, aún es una alternativa limitada a ciudades y no para todas las personas, pero ya hay muchos que están contentos con sus eléctricos y serán cada vez más desde la semana pasada, con el arribo de dos novedades: el Geely EX2 y el GAC UT. Pero hay un detalle que puede frenar a algunos, debido a prejuicios —justificados o no— arraigados: todos son chinos.

JAC fue la primera en ofrecer un subcompacto eléctrico en México. De hecho, dos, el E10X y el E30X. El primero es realmente chico y su asiento trasero es básicamente para niños. Su largo total es de 3.7 metros, su potencia es de 60 HP y su autonomía oficial, de 301 kilómetros, solo tiene dos bolsas de aire y no tiene ADAS. Su precio de entrada hoy, febrero de 2026, es de 371 mil pesos.

Luego está el E30X, que ya mide 4.02 metros, tiene 134 HP, su autonomía es de 405 kilómetros, pero en la medición china, CLTC, que es aún más optimista que la europea (NEDC) y muchos más que la estadounidense EPA, extrañamente la más realista. Medida por esta última su autonomía sería de 280 a 300 kilómetros. Tiene seis bolsas, pero solo ofrece frenado automático de emergencia en su versión más equipada, que ya cuesta 556 mil pesos.

GWM también ofrece el eléctrico Ora 03 pero su precio rebasa el medio millón de pesos, por lo que, de plano, no está entre los autos que queremos mencionar ahora.

Enseguida tenemos el actual rey del segmento, el BYD Dolphin MINI. Con 3.78 metros, su espacio trasero tampoco es bueno, su potencia de 73 HP no es la mejor, y si quieres una autonomía de 380 km y seis bolsas de aire (NEDC) tienes que optar por la versión Plus, que cuesta 415 mil pesos, en la fecha. No hay ADAS ni llanta de refacción en ninguna versión. Pero hay el prestigio de BYD y baterías blade, consideradas más seguras.

Los nuevos rivales y la mejor opción para ti

Chevrolet no tardó en usar su alianza con SAIC y Wulling para traer el Baojun, aquí vendido como Spark EUV. Mide cuatro metros, tiene espacio de sobra adelante y atrás, su potencia es de 100 HP (75 KWH), tiene ADAS y llanta de refacción. De hecho, es el único que trae este elemento que en México es no solo importante, sino vital. Su precio hoy es 439 mil pesos. Es el más caro, sí, pero también el que más ofrece en equipo además del respaldo de la mayor red de distribuidores comparadas a las marcas chinas.

GAC también decidió entrar en la pelea con el Aion (su marca de eléctricos) UT. Este auto mide 4.27 metros, es el más largo y el que más espacio ofrece, incluso en cajuela, pero puede ser demasiado largo para algunas cocheras. Es también el que más potencia otorga, con 145 HP. El tema es que la versión básica solo ofrece dos bolsas de aire y la equipada, cuatro. Tampoco tiene ADAS.

El más reciente en arribar es el Geely EX2. Mide 4.01 metros, pero tiene una distancia entre ejes de 2.65 y en el asiento trasero sientes que vas en un Honda Accord. La potencia es de 114 HP, tiene seis bolsas de aire y su precio es de 374 mil 900 pesos y 404 mil 900 pesos, según la versión.

Tiene ADAS (el equipado) y la tracción trasera hace que tenga excelente diámetro de giro y un manejo que dejará satisfechos a los entusiastas. La autonomía es de 395 kms NEDC.

En la práctica, todos son vehículos urbanos, recomendados para quienes tienen otro auto para ir a carretera. Porque lo más importante de salir a carretera con un eléctrico es la garantía de dónde se podrá cargarlo en el camino y, más, en el regreso.

En ciudad, el ahorro vs. gasolina es significativo y esto puede ser muy interesante. Gastarás en electricidad cerca de 30% de lo que gastas en gasolina, así que resulta ideal para Uber, si tienes cargador en casa. Con el Aion UT, gracias a su acuerdo con One Car Now, tendrás crédito hasta sin comprobar ingresos.

Pero los mejores autos, en mi opinión particular, son el EX2 y el Spark. Particularmente, creo que me quedaba con este por la llanta de refacción y el respaldo de Chevrolet.

