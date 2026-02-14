El poder de las palabras en la vida pública

Gato por liebre (Debate, 2023) ocupará un sitio preeminente no sólo dentro de la obra de su autor, sino entre los ensayos políticos mexicanos más sobresalientes de nuestra década. Se trata de un urgente diccionario crítico de pedagogía cívica que analiza con rigor y seriedad veintiséis conceptos políticos indispensables: desde «pueblo», «democracia» y «neoliberalismo», hasta «conservadores», «ética política» y «economía de la desigualdad».

Escrito con admirable claridad expositiva y dirigido a un lector maduro —mas no culto ni especializado—, Gato por liebre es una caja de herramientas conceptuales cuyo propósito es ayudarnos a evitar los engaños del poder y la manipulación de los demagogos. El lector notará que Mauricio Merino —profesor de la UdeG— ha vertido en él todos sus conocimientos, obsesiones y esperanzas, forjados a lo largo de más de cuarenta años de intensa vida pública e intelectual. Es, pues, un libro apasionado, juicioso y maduro.

“Si se mira con cuidado —escribe Merino en el Prefacio—, no hay poder más grande que el de las palabras. Crearlas y modificarlas es un privilegio. En los extremos, los poetas las vuelven metáforas y ritmo (eso decía Octavio Paz), mientras los dueños del poder las usan para dominarnos” (p. 10).

De espíritu republicano, el corazón del libro reside en la creencia de que “la mejor defensa que tenemos contra los excesos del poder —y quizá la única— es la vuelta a las palabras. Si con ellas hemos sido sometidos, con ellas seremos liberados” (p. 10). Limpiar y pulir nuestro vocabulario político no es un mero ejercicio lingüístico o conceptual: es una tarea ética y un proyecto político fundamental que busca rechazar los autoritarismos disfrazados de democracia que oprimen a las minorías y cercenan las libertades.

El volumen puede leerse de corrido o consultando las palabras y conceptos específicos que interesen al lector, lo cual lo vuelve más ameno y útil. En el capítulo sobre «las instituciones», por ejemplo, leemos una idea clave: “Si tuviera que decirlo en una sola frase elegiría esta: las instituciones son reglas diseñadas para contener los caprichos personales” (p. 105). Las instituciones son, por consiguiente, nuestro mejor recurso contra el despotismo.

En tiempos en que influencers y actores de cine se creen teóricos de la política (y nos advierten sobre los peligros del comunismo o las bondades del libertarianismo), vale la pena recurrir a obras como las de Merino y sus pares. El argumento de autoridad puede ser odioso, pero siempre será preferible escuchar a un doctor en ciencia política o filosofía que a un YouTuber acerca del significado de la democracia, la libertad o la política.

Digno es de mencionarse el apartado final, una Nota bibliográfica: a un tiempo, una suerte de autobiografía intelectual en clave de lecturas y un amplio mapa para navegar los mares de la ciencia política. Este mapa permite revisar la trayectoria académica de Merino (nacido en 1960), así como las lecturas que han influido a una destacada generación de politólogos, sociólogos y teóricos de la política latinoamericanos.

Si el lector, en suma, desea conocer el verdadero significado de las palabras de la política —y no lo que los dueños del poder quieren que entendamos por ellas—, y participar así de forma más lúcida en la vida pública mexicana, puede confiar en la obra del ciudadano Mauricio Merino.

