Profesor: eso es ASI

La señora Leticia confrontó al profesor de su hija. En una grabación se le escucha reclamarle haber abusado de su hija, una estudiante de secundaria en Ecatepec, Estado de México. El hombre no lo niega, al contrario, asegura que él -de 50 años- y la menor -de 14 años- eran “novios”, que tenían una relación de pareja.

“Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes (sus papás), pues, para que me lo permitieran”, se le escucha decir a Víctor “N” sin ningún recato, en un audio que habría grabado la mamá de la adolescente y que ya circula en redes sociales.

No, señor, eso no es “noviazgo”, es Abuso Sexual Infantil (ASI). ¿Hará falta recordar que es un delito grave? De acuerdo con el Código Penal Federal, es cualquier acto que implique contacto corporal con una persona menor de 18 años de edad, con fines lascivos y sin importar si hubo violencia o amenaza; es decir, no requiere violencia física. Y no puede alegarse el consentimiento de la víctima: no pueden (ni deben) consentirse legalmente actos sexuales de una menor con un adulto.

“No voy a negar nada de lo que usted me está comentando. O sea, yo le estoy diciendo las cosas como son, lo que pasó, lo que hay y, pues, nada más”, responde en la grabación el adulto con descaro (un adulto de 50 años y una menor de 14 años: la diferencia de edad evidencia abuso. No pueden tener otro nombre).

El profesor fue acusado por abuso sexual, lo detuvieron y le dictaron prisión preventiva oficiosa. La mamá de la adolescente ha denunciado públicamente que el juez Carlos Luis González Carmona lo dejó en libertad, tras pagar una fianza de 75 mil pesos para dejarlo llevar el proceso en prisión domiciliaria.

En México 5 mil 685 niñas, de entre 10 y 14 años, dieron a luz durante el 2024. Datos que deberían horrorizarnos. Son niñas embarazadas por adultos, algunos de ellos que les triplican la edad; hombres que no son padres, son violadores.

Entre esos casos estaba el de una niña de 10 años, también del Estado de México, en su segundo embarazo por un hombre de 32 años. Otra más en San Luis Potosí, de 11 años embarazada por un tipo de 47 años. Todos son casos de pedofilia.

Ningún adulto sano puede siquiera imaginar una relación con una menor. Nadie debe consentirlas. Ni mucho menos permitirles quedarse impunes. Un adulto con una menor no es “noviazgo”, es delito. ¡Con las niñas y los niños, NO!