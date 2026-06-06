Estigmatización de la CNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el sindicato más grande de México con más de un millón y medio de afiliados. Agrupa a todos los maestros del sistema educativo público de México y fue fundado en 1943 bajo el sistema corporativo del entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que tres años después se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo el sistema corporativo del PRI, todas las grandes organizaciones sindicales obtenían ciertas prestaciones laborales y políticas a cambio de que el SNTE apoyara y votara siempre a los candidatos del PRI.

Justo por este sometimiento surgió una disidencia que discrepó de este sistema de control corporativo. En diciembre de 1979 nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como una corriente disidente pero interna del SNTE. Desde el nacimiento de la CNTE, se abocaron a ganar democráticamente las representaciones sindicales de las secciones del SNTE. Desde su nacimiento lograron enraizarse en Estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Puebla y otras Entidades.

No fue una competencia libre y democrática. La contienda por las representaciones sindicales del SNTE implicó la represión y hasta la muerte para los representantes de la CNTE, como fue el caso del asesinato del profesor Misael Núñez Acosta en 1981.

A pesar de ser una corriente sindical legítima y legalmente constituida, la CNTE suele ser juzgada negativamente por los medios de información y por los columnistas u opinadores del país. Habitualmente es estigmatizada y criminalizada. Se les presenta o caricaturiza como una organización criminal, como burros o pandillas (como hace el derechista de Paco Calderón), se les insulta llamándoles liendres (como hizo el imbécil de Chumel Torres) o se les presenta como maestros que no quieren hacer su trabajo y que habitualmente están en huelga sin dar clases a sus alumnos.

No sé si alguna vez, algunos de estos críticos han hablado con los maestros de la CNTE. A lo largo de mis 35 años de trabajo como periodista he hablado y entrevistado a decenas de maestros de la CNTE y mi impresión y conclusión es que se trata de profesores totalmente alejados de la caricaturización de quienes los critican. No son pandillas, ni burros, ni liendres.

Son profesores muy comprometidos con su labor de enseñar a sus alumnos. Defensores comprometidos con el sistema de educación pública del país, y muy conscientes de que el sistema público es un derecho ganado para los mexicanos que no todos los países del mundo tienen. Son profesores que siguen educándose y que muchos de ellos (al menos los que yo conozco) siguen educándose con posgrados y siguen mejorando sus métodos de enseñanza.

Y son, sobre todo, un gremio sindical consciente de sus derechos personales y laborales. Por eso salen a las calles a manifestarse, pero una vez que legal y jurídicamente presentan un pliego petitorio a las autoridades educativas y de gobierno del país, es decir a las autoridades patronales que son las responsables de atender sus demandas como aumentos salariales y mejoras laborales, como la atención médica en el ISSSTE o sus jubilaciones o pensiones.

Siempre, antes de salir a manifestarse o ponerse en un plantón, la CNTE presenta públicamente su pliego de peticiones y acude con las autoridades educativas respectivas a presentar sus demandas. Y solo salen a manifestarse si las autoridades no atienden o resuelven sus peticiones. La idea de que la CNTE es un grupo que se la pasa en la calle haciendo protestas violentas es falsa, construida por gobernantes o comunicadores que no conocen la dinámica de sindicalismo democrático que impera en la coordinadora magisterial.

Porque eso los distingue, una democracia sindical interna como pocas que existen en la clase trabajadora mexicana. Así que para muchos puede ser radical o violento que los maestros de la CNTE tiren estatuas mundialistas en la Ciudad de México, o intenten ingresar al Zócalo de la capital o amenazar con manifestarse durante los juegos del Mundial de Futbol de la FIFA próximos a realizarse. Lo hacen porque, legítimamente, quieren mejorar sus condiciones laborales: mejores salarios, mejores pensiones y mejor sistema de educación pública en México. Demandas total y absolutamente legítimas para quien quiera una vida digna para ellos y para el país. La próxima vez que un cartonista u opinador quiera criticar a la CNTE y sus formas de manifestación, deberían antes conocer directamente a los profesores que integran esta corriente sindical democrática.