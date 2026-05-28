¡Pónganse de acuerdo!

El jueves pasado la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Interpol (Organización Internacional de la Policía Criminal) había emitido una ficha roja -solicitud para localizar y detener a una persona, en espera de su extradición, entrega o acción judicial- en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros exfuncionarios del estado, después de la petición de extradición que el Departamento de Justicia estadounidense solicitó al gobierno de México.

Sheinbaum, desde el púlpito de la conferencia matutina, dijo el pasado 21 de mayo: “Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte de Interpol… Si ellos -los inculpados- llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emite Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”. Seis días después -ayer-, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un comunicado oficial, dice que “La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol. Luego de realizar consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”.

Ayer, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, en la conferencia matutina explicó el proceso que se sigue cuando llega a México una alerta roja por parte de la Interpol. Dijo que esta se turna a la Secretaría de Relaciones Exteriores, posteriormente pasa a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determina si procede o no la detención. Pero como no se ha recibido -en este caso-, no se ha procedido con el protocolo.

Lo anterior nos confirma que entre Palacio Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no hay comunicación o coordinación. Apenas el viernes pasado, este espacio lo titulamos, "Entonces, ¿quién está informado?”, en donde hacíamos referencia a las discrepancias que había entre la misma presidenta y su secretario de seguridad sobre la seguridad y vigilancia que se ejerce con Rocha Moya. A principios del mes, García Harfuch confirmó que tenía protección federal, para posteriormente decir que era el estado de Sinaloa quien le proporcionaba, mientras que Sheinbaum aseguraba que la Guardia Nacional estaba encargada del asunto.

Hoy, ante un nuevo desacuerdo con la ficha roja de la Interpol, ya no preguntamos ¿quién está informado? Ahora nuestra petición es, ¡pónganse de acuerdo!

Usted, ¿qué opina?