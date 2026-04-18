Mientras que “distinguidos” morenistas y funcionarios de la administración han sido sorprendidos en diferentes destinos en el mundo gozando de viajes de placer -solo por recordar a algunos, Andrés Manuel López Beltrán y Daniel Asaf en Japón, Mario Delgado en Portugal, Ricardo Monreal y Enrique Vázquez en España, Gerardo Fernández Noroña viajando en clase premier y Pedro Haces en la Serie Mundial de Béisbol en Nueva York, entre otros casos-, cuando la “pobreza franciscana” de la Cuarta Transformación se basa en la austeridad, la ética pública y la justicia social, “valores” para combatir la corrupción y la desigualdad, la presidenta Claudia Sheinbaum les pone el ejemplo, pero “se pasa”.

Claudia Sheinbaum decidió realizar un viaje relámpago a Barcelona para asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia -donde se reúne con líderes progresistas y del gobierno de España- en un vuelo comercial de ida, con escala en Madrid, y de regreso en vuelo directo, acumulando 44 horas en tierra y 24 en el aire.

La logística de este viaje puede interpretarse como un mensaje a todos los integrantes de su gabinete y de Morena para dejarles saber cómo y en qué condiciones se debe viajar para ser fieles a la “pobreza franciscana” del movimiento obradorista. Sin embargo, de acuerdo a la investidura que tiene, lo que representa y por su seguridad, la presidenta debería viajar en otras condiciones que reflejen su responsabilidad y posición.

La mandataria mexicana puede demostrar austeridad, pero viajando con los propios recursos del Estado, como puede ser con el uso de aviones propios de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con capacidad de vuelos trasatlánticos, como es el caso de los Boeing 737 New Generation o los Gulfstream G450.G550, o en todo caso los aviones de nueva generación Embraer E195 E2 que recientemente fueron adquiridos por Mexicana de Aviación -aunque haciendo escalas también-, que es propiedad del Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum debe viajar representando al país como lo que es, la presidenta de México, dándole su lugar a su investidura, a lo que representa y por su seguridad, pero que no “se pase” solo por aquello de la “pobreza franciscana”.

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