Nissan y Stellantis

En las dos semanas más recientes, estas marcas mostraron su momento, su poder y parte de su estrategia. La nipona habló de manera global. Stellantis nos mostró su fortaleza en México y los cambios que está viviendo, principalmente en territorio nacional.

Primero comencemos con Stellantis y su Stellar Autofest, una exhibición de autos de prácticamente todas sus marcas, o todas las que operan en este país. Hecha en el salón de exhibiciones del Centro Banamex en la capital mexicana, el evento tuvo presencia de autoridades incluso globales, como el CEO de Peugeot, Alan Favey, entre otros, por supuesto recibidos por el anfitrión Daniel Alejandro González, CEO del conglomerado en México. Los que esperaban ver solo un desfile de los autos que ya conocíamos en un solo lugar, se sorprendieron con lanzamientos como el Dodge Charger con motor a gasolina, en su versión cupé. Aún no es el Hemi, que vendrá después, pero sí el muy bueno Hurricane, que com sus seis cilindros en línea genera 550 HP. Fiat, con el Grande Panda, también dejó a varios con el mentón caído por la sorpresa, aunque no dieron fecha de su arribo. También el Peugeot 408, ese crossover estilo cupé de líneas futuristas y agradables, nos dejó a muchos con la cara de “vaya, finalmente va a venir”, aunque tampoco dijeron cuando. Jeep presentó la Cherokee, la primera híbrida producida en México y que promete ser un éxito de ventas. Ram sí que se llevó los aplausos con la 1500 Laramie Night Edition, esa sí con motor V8 de cámara de combustión hemisférica que tanto queríamos ver nuevamente y que ahora, en la era posterior a la del portugués Carlos Tavares y con la reducción de las reglas de emisiones en Estados Unidos, finalmente volveremos a disfrutar. No faltó ni siquiera una marca que llega a través de un importador, Rodrigo Herrera. Estamos hablando de Maserati y su hermoso deportivo GT2 Stradale, que substituye al MC 20. Es una versión para calle de un auto de carrera, que llega a 100 km/h en 2.8 segundos con su V6 Nettuno de 3.0 litros y 631 HP.

Fue realmente una demostración de fuerza, que puso a muchos a pensar que su futuro auto, bien puede ser uno de los exhibidos ahí o llegarán pronto.

Nissan y la IA

Del otro lado del mundo, el mexicano Iván Espinosa, CEO de Nissan Global, anunciaba su plan para 2030. Mucho de ello se basará en desarrollos hechos por inteligencia artificial, buscando mejorar una debilidad de las marcas no chinas frente a esos rivales: los tiempos para poner un nuevo producto en el mercado. Por supuesto que muy buena parte del desarrollo de los futuros Nissan se hará en China, pero no necesariamente serán producidos allá. México, por ejemplo, será un mercado que, pese a haber cerrado dos plantas, se mantendrá muy importante para la producción de la marca en el mercado, especialmente en Norteamérica, donde ya se anunció el regreso de la X-Terra, que tendrá motor V6, V6 híbrido y chasis de escalera. También la nueva X-Trail, con la nueva generación de e-Power, llegará a México y no debe tardar en hacerlo.

La marca reducirá sus productos de 56 a 45, globalmente, deshaciéndose de los menos rentables. También confirmó el regreso del Skyline, al igual que el del GT-R y mostró el nuevo Juke, 100% eléctrico, para el mercado europeo.

Habrá menos autos y más motores de dónde elegir. Seguirán los de gasolina, seguirá el híbrido en serie e-Power, vendrán otros Plug In Hybrid, habrá eléctricos de rango extendido, 100% eléctricos, que serán muy bien estudiados y no tan abundantes, en el principio, pero también vendrán los híbridos en paralelo, los HEV, que el mercado sigue pidiendo con cada vez mayor frecuencia. El sedán N7, por ejemplo, un desarrollo en conjunto con Donfeng, vendrá a América Latina, aunque no se especificó si a México, aunque sí a Brasil.

Hace unos meses, se especulaba que Honda debería comprar a Nissan. Pero hoy, después de que Honda perdió 15.7 mil millones de dólares al desistir de los eléctricos que tenía pensado para el mercado estadounidense y más aún luego del anuncio del plan Inteligencia de Movilidad para la vida Diaria de Nissan, parece que ésta vive un mejor momento.

Poco a poco y de manera global, Nissan va encontrado su camino. Y si en Stellantis aún se veían muchas dudas, estas se empiezan a despejar con el Stellar Autofest. Al menos en México.