Cuentan que ahora sí viene la operación cicatriz… con bisturí prestado.

Resulta que Ricardo Villanueva Lomelí, ex rector de la Universidad de Guadalajara, fue confirmado como el enlace de Morena en Jalisco para “unir a la militancia”.

La confirmación llegó cortesía de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien anunció el refuerzo en el partido local, en su última visita a Jalisco.

La misión suena noble: reconciliar tribus, apagar incendios y hacer que todos sonrían para la foto. El detalle es que Morena en Jalisco no está dividido… está en modo archipiélago.

Pero bueno, si alguien sabe de grillas, equilibrios imposibles y pasillos con eco político, es Villanueva. Falta ver si alcanza para convertir milagros en unidad. O si sólo servirá para que todos se peleen, pero ahora con mediador. Las facciones más representativas ya se conocen: Carlos Lomelí, Mery Pozos, Laura Imelda, Sergio Chávez…

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Un momento de terror fue lo que vivieron integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco el fin de semana. Y pone de nueva cuenta en evidencia que la autoridad brilla por su ausencia.

Durante una jornada de búsqueda en una vivienda en Chulavista, al menos nueve sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas a amedrentar a los familiares, quienes no buscan culpables, sólo encontrar los restos de sus hijos.

Las madres hicieron el reporte y pidieron ayuda de la autoridad, pero no la recibieron hasta 40 minutos después.

A todo esto: ¿Dónde estaba la Guardia Nacional, que supuestamente acompañaría a los colectivos en sus búsquedas?

Hasta el cardenal Francisco Robles Ortega pidió protección para los colectivos de búsqueda de personas.

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Milagro administrativo. Después de cuatro administraciones estatales intentándolo, Jalisco y Guanajuato descubrieron que las multas también cruzan fronteras…

Por eso firmaron un acuerdo “histórico” que permitirá que los automovilistas ya no jueguen al turista fiscal con placas ajenas para evadir sanciones.

Dicen que es el primero en su tipo. También es la primera vez que alguien pensó que compartir información puede servir para cobrar. ¡Aplausos de pie!

Eso sí, la prueba de fuego no está en León ni en Guadalajara, sino en la fauna vehicular que llega -misteriosamente- desde Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca. Ahí es donde el sistema deberá demostrar si es política pública… o sólo un boletín bien redactado.

Por lo pronto, tiemblan los evasores seriales: se acabó el rally de multas impunes. Por lo menos eso prometen. Porque en México, entre firmar y cumplir, siempre hay… tráfico.