Pegar primero en Culiacán cambia todo

Charros hizo lo necesario y algo más: sobradamente cumplió. Fue a Culiacán, una de las plazas más complejas y hostiles del circuito invernal, y ganó los dos primeros juegos de la Serie Final. No solo tomó ventaja en el marcador global: alteró por completo el guion que, antes del primer lanzamiento, colocaba a Tomateros como ligero favorito por la localía, la experiencia reciente y el descanso previo. En una Final, eso no es menor: es un golpe directo a la lógica y al ánimo del rival.

Ganar dos en territorio enemigo no es casualidad ni accidente. Es señal de un equipo que entendió el momento, administró la presión y supo ejecutar cuando el margen era mínimo y el error se paga caro. Charros no deslumbró ni buscó el aplauso fácil; controló el juego. Y en una serie por el campeonato, eso vale más que cualquier despliegue espectacular. El equipo jalisciense jugó beisbol de enero: sobrio, práctico y con nervios de acero.

El pitcheo fue el eje de esta ventaja temprana. Los abridores hicieron su trabajo sin aspavientos, entregando salidas de calidad que permitieron al cuerpo técnico manejar el juego con calma. El bullpen respondió como se espera en estas instancias: sin titubeos, atacando la zona y cerrando puertas cuando Tomateros amenazó con reaccionar. A eso se sumó una defensiva atenta, concentrada, que no concedió carreras ni hits extra. En Finales, regalar oportunidades suele ser sinónimo de derrota, y Charros entendió esa lección.

En ofensiva, el mérito fue la oportunidad. No hubo un solo héroe ni una alineación desbordada, sino producción repartida y disciplina en el plato. Turnos largos, conteos trabajados y batazos oportunos marcaron la diferencia. Charros no regaló outs y obligó a Tomateros a jugar siempre desde atrás, algo que incomoda incluso a los equipos más curtidos y con mayor pedigrí. Cuando el rival se ve obligado a remar contracorriente desde temprano, la presión se multiplica.

Ahora la serie se traslada a Zapopan. El tercer juego se disputará en el Estadio Panamericano, y el escenario es claro y contundente: Charros tiene dos de tres oportunidades en casa para cerrar la Final. No es garantía absoluta, pero sí una ventaja que debe aprovecharse con inteligencia, sin prisas y sin concesiones. El beisbol no entiende de discursos triunfalistas ni de cuentas adelantadas.

Aquí aparece la advertencia necesaria. No hay espacio para la confianza excesiva ni para la celebración anticipada. Ganar en Culiacán fue un golpe fuerte, quizá demoledor en lo anímico, pero no definitivo. Tomateros es un rival que sabe resistir, ajustar y alargar series. Tiene oficio, experiencia y un orgullo que no suele rendirse sin pelear. Creer que el trabajo está hecho sería el error más grave que Charros podría cometer en este punto.

De Benjamín Gil, lo justo. Ha manejado bien la Final hasta ahora: sin excesos, sin protagonismos innecesarios y sin decisiones estridentes. Que así siga. Pero tampoco puede pasarse por alto que, en el duelo de estrategias, va ganando la partida a Lorenzo Bundy, mánager de Tomateros, en una especie de revancha silenciosa de aquellos enfrentamientos pasados donde la moneda no siempre cayó de su lado. Esta serie se gana con decisiones frías, oportunas y bien calculadas. Gil sabe hacerlo cuando mantiene el foco en el juego y no en el personaje, cuando confía en su roster y ejecuta el plan sin desviarse.

Charros está a dos victorias del título. Las tiene en casa, con su gente y en un entorno favorable. El contexto es inmejorable, pero enero no perdona la relajación. El beisbol de Postemporada castiga la distracción con la misma dureza con la que premia la ejecución puntual.

El escenario está puesto. La ventaja se construyó con autoridad fuera de casa. Ahora toca cerrar con cabeza fría, sin perder la compostura ni el enfoque, lo que ya se abrió a punta de buen pitcheo, bateo oportuno y carácter. En las Finales, pegar primero importa. Pegar dos veces en Culiacán, cambia todo. Charros puede barrer, pero la verdadera prueba es cerrar la serie en casa y levantar el título ante su gente.

