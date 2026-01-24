Una de las mentiras más grandes del moderno sistema capitalista mundial, consiste en hacer creer que es una economía que busca el crecimiento para procurar el bienestar de la población. No es así. La realidad es que el capitalismo es un sistema basado en el antagonismo social que genera una riqueza socialmente producida pero repartida inequitativamente de modo extremo.

Los datos que acaba de presentar el reciente informe de Oxfam, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, son elocuentes. Desde que Donald Trump ganó la elección para una segunda presidencia (noviembre de 2024), “la riqueza conjunta de aquellos que poseen miles de millones de dólares creció más de 16 por ciento, y alcanzó un máximo histórico de 18.3 billones de dólares en el último año”, y a la vez ha crecido la riqueza de los megaricos 81 por ciento desde marzo de 2024.

El informe de Oxfam resalta el contraste entre estos tres mil millonarios que hay en el mundo, cuando “casi la mitad de la población mundial está en pobreza (menos de 8.3 dólares al día) y una cuarta parte con hambre moderada o grave”.

Con 714 mil millones de dólares de riqueza acumulada, Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo gracias a sus acciones en empresas como Tesla, Space X, Starlink y Twitter. La riqueza de Elon Musk es tan grande que es igual al Producto Interno Bruto (PIB) de Bélgica (716 mil millones de dólares), representa la mitad del PIB de México y es más grande que el PIB de más de 190 naciones en el mundo. Es una riqueza obscena, pues si Musk quisiera gastar un millón de dólares al día (18 millones de pesos cada 24 horas), le llevaría 714 mil años terminar su último dólar.

Las riquezas de los megaricos se han disparado aceleradamente hasta volverse gigantescas. Después de Musk, le sigue Larry Page de Google con una fortuna de 258 mil millones de dólares; Jeff Bezos de Amazon con 251 mil millones de dólares; Larry Ellison de Oracle con 243 mil millones de dólares; Sergey Brin de Google también con 238 mil millones de dólares y Mark Zuckerberg de Meta (Instagram, Facebook, etc.) con 227 mil millones de dólares.

Luego sigue una decena de megaricos que tienen fortunas por debajo de los 200 mil millones de dólares, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico de México y América Latina con 101 mil millones de dólares. Como se puede apreciar, la mayoría de estos millonarios están ligados a empresas de la tecnología, comunicaciones y redes sociales, que en buena medida se relacionan con el modelo consumista del capitalismo actual.

Como se subraya en el informe de Oxfam, aunque desde los millonarios se promueve un discurso de la meritocracia o el talento de estos personajes, en el informe se recuerda que más de la mitad de los milmillonarios heredaron sus riquezas. De otro lado, buena parte de estas fortunas se explica también por los contratos públicos, los subsidios a su desarrollo tecnológicos por parte de los Estados y sus vínculos y conexiones políticas.

El mejor ejemplo es el propio Elon Musk quien se ha beneficiado de subsidios para sus empresas (venta de autos eléctricos Tesla), y de jugosos contratos gubernamentales como Space X y su empresa de satélites con contratos con la NASA. No es casual que la mayoría de los principales milmillonarios estuvieron presentes en la toma de posesión de Donald Trump en su segundo mandato.

Justo sobre estas relaciones entre los ricos y los gobiernos y la clase política se enfoca el informe de Oxfam. El informe se llama “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios” y subraya en su introducción el actual riesgo que implica la relación turbia entre los ricos y los gobernantes.

“Este informe trata sobre esta elección. Sobre cómo Gobiernos de todo el mundo están tomando la decisión incorrecta, al anteponer los intereses del gran capital frente a la defensa de las libertades. Poniéndose del lado de los más ricos. Están eligiendo reprimir el descontento de la ciudadanía por el elevado costo de la vida, en lugar de optar por mecanismos de redistribución de la riqueza hacia el conjunto de la población”. El informe se puede encontrar aquí: https://oxfam.mx/contra-el-imperio-de-los-mas-ricos/.

