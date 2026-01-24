Las computadoras ya manejan mejor que nosotros

Ante una emergencia mientras conducimos, la reacción natural de la mayoría de los conductores, que naturalmente no están entrenados para situaciones extremas, es frenar. El tema es que pisar el pedal del freno no siempre es la mejor decisión y puede terminar con un accidente. Como también es posible —y muy común— accidentarse por no frenar a tiempo o no hacerlo con la fuerza suficiente. De hecho, de esos dos problemas nacieron las tecnologías de frenado automático de emergencia y la conocida como BA, braking assistant, por sus siglas en inglés, que calcula la velocidad con la que pisamos el pedal y aplica sobre éste la fuerza máxima posible. Estas son formas de conducción autónoma que ya se aplican desde hace rato, pero el nivel 4 de esa tecnología, uno en el que, dentro de un cierto entorno, con mapas reconocidos, el auto es capaz de llevarnos de un lugar a otro sin ninguna intervención humana, está más cerca de lo que pensamos. Y la industria automotriz tradicional puede no estar muy contenta con ello.

Pete Buttigieg, quien fue líder del Departamento de Transporte de Estados Unidos de 2021 hasta enero de 2025 y es considerado por muchos como futuro candidato demócrata a la presidencia de su país, dijo la semana pasada en el salón del automóvil de Detroit, que hoy los autos autónomos ya son más seguros que los manejados por humanos y que el plazo de siete años que algunos consideran el tiempo esperado para que estos autos comiencen a venderse al público, es demasiado largo.

Lo que está acelerando los tiempos para que lleguemos al nivel 4 de conducción autónoma es la inteligencia artificial (IA). Su capacidad de visión, reacción y toma de decisiones es mayor y más precisa que la nuestra. Por esto el salto tecnológico es inmenso y su velocidad de desarrollo seguirá en progresión geométrica.

Se ha empezado por los taxis, tanto en Estados Unidos como en China. Waymo es de las más conocidas y la opera en varias ciudades.

Pruebas más duras y seguras

La IA es capaz de prever comportamientos basado en historial de datos, en cámaras, radares, lidars (sistemas de detección con láser) y hasta en su capacidad de comunicarse con otros vehículos y otros objetos, a través de la Internet de las Cosas.

En el CES, un fabricante llamado Tensor, ubicado en San José, California, anunció que este año comienza a vender su vehículo autónomo nivel 4. El auto fue diseñado por IA. Tiene 5 lidars, 37 cámaras, micrófonos (para escuchar e interpretar la aproximación de una ambulancia, por ejemplo) y bocinas exteriores para comunicarse con peatones y cederles el paso, por ejemplo. El hardware de Tesla para vehículos autónomos tiene ocho cámaras de cinco mega pixeles. El chino Nio Aquila 1.0 tiene siete cámaras de 8 MP, mientras que el Tensor tiene cámaras ultra HD de 27 MP.

Geely, que también está trabajando muy fuerte en el tema, lanzará este año el Zeekr X9, con conducción autónoma nivel 3, pero la marca insinúa que el nivel 5, es decir, cuando el auto puede ir a cualquier lugar sin interferencia humana incluso fuera de zonas delimitadas, podría llegar en 2030 o antes.

Geely tiene el mayor centro de desarrollo y pruebas de choque del mundo, con 82 mil metros cuadrados, 27 tipos distintos y aleatorios de pruebas de choque y está abierto a otras marcas.

El programa Geely Full Domain AI 2.0, pasa de ser una forma de uso basada en fragmentos del conocimiento humano a una integral, que es capaz de planificar el viaje en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias de éste. El auto puede evitar esos posibles obstáculos de una manera más temprana y natural, incluso comparada a las reacciones humanas. Los futuros autos de la marca son capaces de generar mil 400 TOPS (billones de operaciones por segundo, sí, billones, no miles de millones) con los Dual NVIDIA Thor Chips. El manejo 100% autónomo está cada vez más cerca, y a la industria no le gusta tanto esto porque la tendencia es que las familias dejen de tener dos autos para usar al menos uno autónomo compartido entre muchos usuarios. Es más inteligente esto que tener un auto estacionado 96% del tiempo como lo hacemos hoy. Será más seguro y serán necesarios menos espacios de estacionamiento en las ciudades. El ganador, serán los seres humanos y, claro, las empresas que logren hacer estos autónomos compartidos antes y mejor que los demás.

oliveiraserg@gmail.com