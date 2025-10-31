Otro trancazo para “El todas mías”

El que no debe estarla pasando bien es “El todas mías”. ¿Lo recuerdan?

Nos referimos al ex jefe de Gabinete de Jalisco, Hugo Luna, quien es señalado de hacer negocios millonarios durante las administraciones alfaristas y que ahora despacha como diputado federal, con todo y escoltas pagados por los impuestos de los jaliscienses.

Nos comentan que hace unas semanas le quitaron el negocio de los Puntos Limpios en Guadalajara, provocando una ruptura con la alcaldesa Vero Delgadillo. Y nos dicen que ahora viene otro trancazo: Morena y aliados cocinan una iniciativa para desaparecer el Programa de Verificación Responsable, en el que Luna también le metió mano en la pasada administración estatal.

Los guindas pretenden regresar al programa de talleres acreditados, aquel que operó durante la administración de Emilio González. Y se pretende que hoy se discuta en el pleno del Congreso de Jalisco. Sólo se requiere de mayoría simple, una votación que tranquilamente puede conseguir Morena.

¿Se les está acabando la mina de oro a ex funcionarios?

¡Ya veremos!

* * *



Y mientras usted batalla para que no se lleve su coche la grúa “pirata” que apareció de la nada, en la Secretaría del Transporte (Setran) las cosas se mueven más despacio que los camiones de volteo en López Mateos.

Resulta que empresarios del gremio de grúas presentaron una denuncia formal contra el secretario Diego Monraz, acusándolo de haber permitido una red de arrastres irregulares, cobros excesivos y permisos fantasmas. ¿Será?

Según Agrúas y compañía, las unidades sin papeles ni frenos han tenido más suerte que los ciudadanos comunes: les “regularizaron” hasta las tuercas.

La Contraloría ya tiene el expediente en sus manos, pero habrá qué ver si le pone freno al asunto o si la corrupción sigue con grúa, sirena… y pase libre.

La Setran contesta que esos servicios le competen a la Policía del Estado.



* * *



Vaya espaldarazo el que recibió Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN en Jalisco.

En rueda de prensa, Jorge Romero Herrera, presidente nacional, expresó todo su respaldo a la dirigencia estatal.

Romero eligió nada menos que Jalisco para iniciar su gira nacional, con la que busca socializar el relanzamiento de Acción Nacional y poner a disposición el partido a los ciudadanos.

Durante su visita, sostuvo encuentros con empresarios, universitarios y militantes.

El discurso de Romero refuerza la narrativa que ha venido impulsando el PAN en Jalisco bajo la dirigencia de Juan Pablo Colín.

