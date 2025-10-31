Mayweather Jr.-Pacquiao, ¿qué no hay más?

Los gritos de los merolicos suben de volumen, publicitan una segunda edición Floyd Mayweather Jr.-Manny Pacquiao, revancha de la pelea del siglo. El filipino dice que quiere el enfrentamiento, pero real, oficial, no exhibición. Que han existido acercamientos entre las dos partes para concretar el proyecto, que sería transmitido por Netflix, lo que supone negocio y atractiva paga para los actores.

Pelea del siglo, celebrada el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, generó más de 600 millones de dólares en ingresos y rompió todos los récords de pago por ver, informan agencias. Mercadotecnia que encontró el éxito por un público emocionado en triunfos increíbles del filipino, nostalgia que los hizo creer que su favorito ganaría, incluso por nocaut, y frenaría así el boxeo especulativo de Mayweather Jr.

Aficionados experimentados, aún antes de anunciarse la primera edición Mayweather Jr.-Pacquiao, ya tenían a su favorito, al estadounidense, incluso, también antes de perder el oriental con el mexicano Juan Manuel Márquez, con cálculo, observaron que las cualidades del asiático eran inferiores a las de Mayweather Jr.

A Manny Pacquiao le restó gran porcentaje de su capacidad física la derrota con Juan Manuel Márquez en 2012, todo el mundo lo sabe, el filipino lo exhibió en cada uno de sus encuentros posteriores, sin defensa, fuertes derechazos ingresan a su rostro como cuchillo en mantequilla. Hizo bien en retirarse del boxeo profesional tras ser superado en 2021 por Yordenis Ugas, un cubano que ni a medio pelo acercaba su calidad, y vaya que le untó el cuero, con combinaciones que dejan secuelas.

Séquito de aduladores debieron convencer al "Pac Man" para continuar estropeándose la humanidad, porque su marca tiene valor en millones de dólares. El compromiso ante el estadounidense Mario Barrios en julio, otro comprobante de una carrera que fue, y lo alarmante, después de cuatro años, regresó mejor que nunca, dijo el oriental, otra cascada de cuero que lo aleja de un retiro en el que pueda disfrutar sus ganancias en plenitud de facultades. Barrios es también un exponente de media tabla, muy limitado.

Mayweather Jr.-Pacquiao, es una presentación más del vacío que vive el boxeo, escasez de púgiles completos, concertación de encuentros de altísimo nivel, a cambio, quince años de haber mantenido a Saúl "Canelo" Alvarez, con enfrentamientos de bostezo, para el olvido.

Pacquiao sabe que enfrentar a Mayweather Jr., o a cualquier boxeador, así sea menos que uno de medio pelo, pondrá en riego su integridad física. El implacable olor a millones de dólares... Y por ahí estaré atisbando.