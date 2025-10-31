Toronto, desafiando a un imperio

Hoy podría caer un imperio. En este sexto juego de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles enfrentan no solo a los Azulejos de Toronto, sino también al fin de su reinado. A menos que el estelar Yoshinobu Yamamoto logre frenar la embestida canadiense, los californianos verán apagarse el sueño del bicampeonato, rindiéndose ante un rival que busca levantar la corona del Clásico de Otoño por primera vez desde 1993.

Del otro lado, los Azulejos llegan impulsados por la juventud, la serenidad de Kevin Gaussman en la loma y el impulso colectivo de un plantel que ha aprendido a ganar sin depender de nombres rimbombantes. Toronto está a un paso de lograr la hazaña y poner fin al dominio angelino, que durante dos temporadas consecutivas se mantuvo como la medida del poder en las Grandes Ligas.

El sexto juego se presenta como el parteaguas de una edición memorable del Clásico de Otoño. Para sobrevivir, Yamamoto deberá mostrar la misma jerarquía y dominio que lo han distinguido en sus más recientes aperturas, confiando en que la ofensiva angelina despierte y logre perforar la sólida estrategia que Gaussman impondrá desde el montículo. De no hacerlo, el imperio caerá ante un equipo que ha hecho del orden, la disciplina y la fe su fórmula para el éxito.

Si algo refleja este enfrentamiento es la importancia de la consistencia a lo largo de la temporada regular. Los Dodgers están pagando el precio de no haber asegurado más victorias en el calendario, lo que les habría dado la ventaja de la localía en esta serie decisiva. No es un asunto menor: el peso del público, el ánimo de la grada y la energía que se respira en casa suelen marcar la diferencia entre la gloria y la frustración.

Aun así, el conjunto californiano ha demostrado coraje. Tras una primera mitad irregular, marcada por rachas negativas que hicieron tambalear incluso al más optimista, el equipo logró recomponerse y abrirse paso desde la posición de Comodín. Su travesía fue notable: primero eliminaron con autoridad a Cincinnati en la disputa por el comodín; en la Serie Divisional dieron cuenta de Filadelfia y luego barrieron a Milwaukee, el favorito de la Liga Nacional por su desempeño en el calendario regular. Sin embargo, al llegar al escenario decisivo, se toparon con un rival de otra madera: más disciplinado, más cohesionado y con un pitcheo tan fresco como letal.

La historia parece confirmar aquella vieja cábala del béisbol que dicta que el equipo que llega al Clásico de Otoño tras una serie larga, de siete juegos, suele imponerse al que arriba más descansado. Toronto venía con ritmo, con la sangre caliente del esfuerzo reciente, tras imponerse a Marineros de Seattle, y esa diferencia, invisible a primera vista, podría explicar parte del desenlace que se avecina.

Pero más allá de supersticiones, Toronto ha mostrado un orden táctico impecable, una química que trasciende las individualidades y una estrategia que combina inteligencia, valentía y convicción. A ello se suma la extraordinaria postemporada del tijuanense Alejandro Kirk, quien ya inscribió su nombre en la historia al convertirse en el primer mexicano en conectar un bambinazo en una Serie Mundial. Su aporte, más que simbólico, refleja el espíritu colectivo que define a estos Azulejos: todos suman, todos creen, todos empujan hacia la gloria.

Los Dodgers, en cambio, han tenido destellos de grandeza en figuras como Shohei Ohtani, que sigue siendo el superpelotero más completo del planeta, y el propio Yamamoto, cuya jerarquía es indiscutible. Pero el equipo ha padecido los altibajos de estrellas como Mookie Betts y Max Muncy, y una inconsistencia ofensiva que le ha impedido capitalizar los momentos clave. Freddie Freeman, siempre sólido, no ha bastado para equilibrar el desbalance entre el talento y los resultados.

Y en medio de ese contraste, emerge la figura de Trey Yesavage, un joven de apenas 22 años cuya irrupción ha sido la gran revelación de la temporada. Con solo ocho aperturas —tres en el rol regular y cinco en la postemporada— ha mostrado temple de veterano y una madurez que parece imposible en un debutante. Su llegada no solo revitalizó el pitcheo de Toronto, sino que encendió la chispa emocional que hoy impulsa al equipo hacia la gloria.

Así, mientras los Azulejos acarician el trofeo, los Dodgers ven desvanecerse su era dorada. No sería una derrota vergonzosa, sino una lección que el béisbol vuelve a dictar con elegancia: en este juego, como en la vida, el mérito no siempre está del lado del más poderoso, sino del que mejor aprovecha su momento.

Si no ocurre un giro drástico en el sexto juego, el Clásico de Otoño de 2025 quedará inscrito como el año en que un equipo joven, disciplinado y sin miedo derribó al gigante californiano. Toronto no solo estaría escribiendo su propia página de gloria, sino firmando el cierre de un ciclo que parecía interminable: el del imperio de los Dodgers.

