Otra vez “en la mira”

Apenas el lunes pasado hablamos en este espacio de que “Lo preocupante, es el silencio desde Washington a la negativa -bajo el argumento de falta de pruebas- del gobierno mexicano para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios”, y 48 horas más tarde, desde la Casa Blanca se acabó el mutismo, desde donde el propio Donald Trump lanzó la amenaza: “Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en la soberanía y advirtió el martes que “ Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, está muy consciente de la reacción que puede provocar con quien despacha desde la oficina Oval y previendo el exabrupto -que se veía venir-, ayer mismo informó que la secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una nota diplomática a nuestros vecinos para exigir las pruebas en que se basan las acusaciones para poder proceder en su caso.

Y el silencio desde Washington no significaba que el asunto de los “terroristas” y el “narcoestado” se les haya olvidado; sencillamente Trump estaba muy distraído con el enfrentamiento sin motivos suficientes que inició con Irán y la histórica desaprobación que tiene entre los estadounidenses. El desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente, que muchos lo vieron como una apuesta temeraria por parte de Trump, se ha convertido en una derrota moral y estratégica, que ha tenido consecuencias económicas mundiales, debilitado a Estados Unidos como potencia y quebrantado sus relaciones con sus principales aliados. No se ha ganado nada. Y ese pasaje de soberbia sin sentido que dio Trump, lo ha dejado con una imagen “en el suelo” ante sus ciudadanos, donde dos de cada tres desaprueban su desempeño -de acuerdo con la reciente encuesta de The Washington Post-ABC News-Ipsos-.

Y ahora sí, “con la cola entre las patas”, en la búsqueda de llamar la atención, de hacer algo “espectacular” y que se recupere la confianza en él, voltea a México, nos pone “en la mira” y enfoca sus baterías en donde puede encontrar el nicho que le regrese el “prestigio” y respetabilidad que ha perdido con “su guerra” en Irán.

A México, que es su inmediata “tablita de salvación”, le ha advertido -haciendo énfasis en acciones donde hay gobiernos “cómplices”- que está listo a tomar acciones unilaterales en contra de los carteles del narcotráfico “por la vía terrestre”.

No hay que “hacer oídos sordos” ante los riesgos que pueden resultar las amenazas, no escudarse en el argumento de la soberanía para esconder una realidad y mejor darle curso judicial a los que es un “secreto a voces”.

Usted, ¿qué opina?