¡Advertencia!

Nos cuentan que en Estados Unidos ya sacaron del horno su nueva estrategia antiterrorista, donde incluyen a todos los cárteles de la droga. Y por si alguien no entendía el mensaje, también lanzaron la amenaza contra los gobiernos “cómplices” del crimen organizado. Así, sin rodeos.

Afirman que ahora se fortalecerán las operaciones conjuntas, con intercambio de inteligencia y presencia en la Frontera con México, con un trabajo coordinado entre corporaciones como el FBI, la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, quienes integrarán una fuerza operativa regional. ¿Qué tal?

No es por echarle limón a la herida, pero hace apenas tres días, la Presidenta Claudia Sheinbaum se preguntaba cómo era posible que en el caso del Rancho Izaguirre el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, tuviera presuntos vínculos con el crimen y “nadie supiera nada”.

Obvio, siendo de Movimiento Ciudadano, la pedrada lleva dedicatoria directa a la pasada administración alfarista.

¿Alguien trae muchos nervios o depresión?

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Nos dicen que, tras el incendio que chamuscó más de cinco hectáreas del Bosque Los Colomos, la alcaldesa Verónica Delgadillo salió con un rotundo “aquí no pasa nada” en materia de cambio de uso de suelo.

Acentuó que pensar en construcciones es una “conclusión errónea”, porque el bosque está protegido y seguirá así… aunque a más de uno le cueste creer que el fuego no tenga segundas intenciones.

Total, la ley es clara: ni con cenizas frescas hay licencias exprés.

Por ahora, nadie sabe si fue accidente o travesura con cerillo.

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En el Congreso de Jalisco ya afinan la pasarela del famoso “Plan B”. La presidenta de la Mesa Directiva, Alondra Fausto, jura que ahora sí va, aunque aclara que la batuta real la lleva la Junta de Coordinación Política, donde las fuerzas políticas intentan ponerse de acuerdo sin que vuele la vajilla.

De paso, la legisladora respaldó endurecer los requisitos para aspirantes a los cargos públicos. Nada mal… aunque habrá que ver cuántos sobreviven al nuevo filtro sin pedir prórroga política.