Otra derrota para Trump

Los 14.2 millones de dólares que se invirtieron en el Estanque Reflectante (Lincoln Memorial Reflecting Pool) -que se localiza entre los monumentos a Lincoln y Washington en la capital estadounidense-, para recubrir el fondo con un material impermeabilizante de color azul oscuro, para que luciera en las celebraciones que se avecinan con motivo del 250 aniversario de la independencia del país vecino, parece que fueron tirados a la basura, porque esta semana el estanque volvió a lucir su tono verdoso por las algas que ahí se desarrollan, lo que representa un revés moral para el presidente Trump quien había ordenado el trabajo, lo mismo como se considera el retiro -por órdenes de un juez federal- de su nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Ayer, el presidente Trump llegó a Francia para participar en la reunión del G7 -conformado por las principales potencias industriales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y el Reino Unido, además de la Unión Europea como miembro de facto), con la cabeza erguida por el acuerdo preliminar con Irán para poner fin al conflicto que ya cumple cuatro meses. Sin embargo, más que un logro, el alto al fuego, es finalizar con una errónea decisión de Trump, quien inició una confrontación sin ninguna justificación, de manera imprudente y sin tener la autorización del Congreso estadounidense.

Hasta ayer -casi entrada la noche- no estaban claros los términos en que el acuerdo se había tomado, en un conflicto, que más que ganador -como lo presume Trump-, para el mundo es Estados Unidos es el gran perdedor, ya que la justificación inicial de desnuclearizar a Irán, no se ha logrado, lo mismo que no acabó con el poderío militar iraní, además de que el mismo gobierno permanece en el poder -aunque con otros mandos-; y si el mandatario estadounidense ha decidido “llegar a un acuerdo”, es más bien para corregir el error e intentar estabilizar al mundo después de la descompensación económica que se provocó con la distribución y costos del petróleo. Por otra parte, que se sepa, Irán no ha dejado de apoyar a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, que era otra parte de la argumentación de la Casa Blanca para emprender las acciones militares.

Hoy, Trump -con sus derrotas morales- está en Évian-les-Bains, Francia, con los miembros del G7 bajo el convencimiento de que es el ganador y presume su acuerdo de paz -“Barcos del mundo, arranquen motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió en su red social- mientras que quienes están sentados junto a él están en contra de sus decisiones, sus arrebatos, lo juzgan y le “dan el avión”.

Usted, ¿qué opina?