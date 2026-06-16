Partido sin clases…

En Jalisco ya descubrieron la fórmula perfecta: suspender las clases en los partidos de la Selección Mexicana para que todos disfruten del Mundial. Por eso se decretó asueto escolar el próximo jueves para que niñas, niños, maestros y familias puedan disfrutar del partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

La medida provocó una inusual coincidencia entre estudiantes de todas las edades, quienes respaldaron la decisión de manera unánime y sin necesidad de consulta pública. Incluso, se reporta que algunos ya preparan tareas, como analizar alineaciones, calcular probabilidades de gol y perfeccionar el grito de apoyo desde la sala de su casa.

Eso sí, el Gobierno estatal trabajará con normalidad. Porque una cosa es apoyar al Tri y otra muy distinta dejar solos los escritorios. El jueves, al menos por unas horas, la materia obligatoria será futbol.

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Llamó la atención en el Congreso de Jalisco que esta semana llegará a la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales el dictamen para castigar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, una iniciativa presentada por la diputada Mónica Magaña.

El proyecto avanzó después de varios meses de trabajo, durante los cuales la diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión, también encabezó la construcción del dictamen, que será discutido esta semana.

La pregunta ahora es si las y los diputados aprobarán el dictamen o si el Congreso dará alguna sorpresa de última hora.

Lo cierto es que el tema dejó de ser una discusión teórica. El reclutamiento de menores de edad es una realidad que alcanzó al país y también a Jalisco, donde autoridades, especialistas y organizaciones han advertido sobre mecanismos de captación mediante engaños, falsas ofertas de trabajo, redes sociales y videojuegos.

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En política nada es casualidad y menos cuando el calendario empieza a oler a 2027. La diputada federal Mery Pozos recibió un reconocimiento del Colegio Nacional de la Asociación de Doctores en Derecho por su productividad legislativa. Presume 43 iniciativas presentadas y seis aprobadas por unanimidad, números que ya quisieran muchos legisladores que pasan más tiempo en la selfie que en la curul.

Entre sus propuestas destacan medidas para combatir las desapariciones, la trata de personas, el acoso y los apoyos para adultos mayores. Hasta ahí todo bien. Lo curioso es que cada premio, cada foro y cada reconocimiento parecen ir formando una colección bastante útil para el álbum de estampitas rumbo a la próxima elección tapatía. ¿O qué?