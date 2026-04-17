Óscar Valdez y Andy Ruiz en Guadalajara

El excampeón mundial pluma OMB y súperpluma CMB, el mexicano Óscar Valdez, fue padrino, junto con el también excampeón mundial de peso completo, el estadounidense Andy Ruiz, la japonesa Mizuki Hiruta, campeona mundial supermosca OMB, y Rafael Espinoza, campeón mundial pluma OMB, en la inauguración de la Academia de Boxeo de Leyendas, LBA por sus siglas en inglés, del entrenador tapatío Manny Robles, el sábado en Guadalajara.

Óscar Valdez dijo en entrevista que el boxeo tiene muchas cosas, que no solo es tirar golpes, enseña disciplina, esfuerzo, y a no rendirse.

—¿Qué le puede decir a los niños que quieren enseñarse a boxear, les aconseja que solo lo hagan como acondicionamiento físico, para competir en torneos amateur, o para debutar en el profesionalismo?

—Que lo tomen como ellos sientan. El deporte del boxeo tiene muchas cosas, no solo es tirar golpes, sino te enseña disciplina, a esforzarte, y a no rendirte, porque no todas las peleas las vas a ganar, sparring en entrenamiento, o incluso en una pelea, te enseña que puedes caer en la vida y puedes levantarte y seguirle dando, pongo ese ejemplo arriba del ring, y abajo del ring. El boxeo enseña desde muy temprana edad todo esto, te da confianza, es muy raro que veas a un boxeador, o de artes mixtas, peleándose en la calle, porque el boxeo ta da mucha seguridad. Los jóvenes que se pelean en la calle son inseguros. El boxeo es muy buen ejercicio, que los muchachitos disfruten este lindo deporte del boxeo.

—¿A qué entrenador le gustaría que enseñara boxeo a un niño con calidad y lo condujera en el profesionalismo?

—Tendría que mencionar a los entrenadores que he tenido, Eddy Reynoso, Manny Robles, entrenadores que ya sepan del deporte, saber cómo llevarlos paso a paso, porque hoy en día es muy común que cualquier persona quiera ponerse unos guantes y ya es entrenador, sin saber el trabajo que cuesta mantenerlos en peso, plan alimenticio, hasta cuándo entrenarlos, porque existe el sobre entrenamiento.

—¿Hay Óscar Valdez para rato?

—Todavía. Espero rendir más en el deporte que tanto amo, sigo apasionado desde que tengo ocho años de edad, hasta ahorita a mis 35 años de edad.

"Invito a todos los jóvenes a que practiquen, no solo boxeo, algún deporte, te enseña tantas cosas, como la disciplina, porque talento con disciplina encontrarán el éxito". Con información de Eva Aranda, Revista101.com... Y por ahí estaré atisbando.