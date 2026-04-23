Observar la movilidad

La mejora de la movilidad en Jalisco no necesita propaganda ni politiquería: basta el rigor técnico para demostrarle al Gobierno que sus trazos sobre el papel fallan ante la realidad.

Bajo esta premisa nace hoy el Observatorio de Movilidad A.C. ¿Por qué ahora, quiénes lo integran y qué harán?

Este organismo surge en medio de una coyuntura: la tensión entre una crisis de movilidad y el discurso oficial que rebaja a golpeteo cualquier crítica y sólo reconoce logros y “buenas noticias”.

Detrás de esa crispación está Diego Monraz, secretario de Transporte, un funcionario transexenal que ha sido incapaz de ordenar a los mototaxis; acabar con la corrupción en el sector de grúas; regular servicios como Uber y Didi que ahora hasta ofrecen viajes ilegales en moto; cristalizar una política pública de transporte escolar; y garantizar un transporte público de calidad.

El Observatorio de Movilidad es una asociación civil que, según su web oficial (observatoriodemovilidadom.org), está integrada por “personas investigadoras, especialistas, profesionales y ciudadanos”.

Sus dos socios fundadores, según el acta constitutiva, son Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), y Gustavo Flores, ex director de Transporte Público en la gestión de Aristóteles Sandoval.

También integran el Observatorio Luis Nazario Ramírez, miembro del extinto Instituto de Movilidad y Transporte; Alma Chávez, fundadora de Víctimas de Violencia Vial A.C. y Diego Bolio, presidente de la Conatram, entre otros.

La función de este nuevo organismo, como bien lo enuncia su nombre, será observar, recomendar, impulsar y evaluar políticas públicas de movilidad desde la sociedad civil. El Observatorio se autoproclama “sin fines de lucro, independiente y sin afiliación partidista”.

En un momento como el que vivimos, tras el revés a la tarjeta única lograda por la Asamblea Popular Jalisco, el surgimiento de cualquier organismo que ayude a dimensionar los avances y retrocesos de la movilidad desde una visión técnica, sólo puede ser una buena noticia.

La movilidad digna que todos deseamos no responde a agendas partidistas ni a rencillas personales contra algún funcionario.

Si la sociedad se apropia de este proyecto, si el mismo se aleja de partidismos y revanchas personales, podríamos elevar la discusión a otro nivel.

Solo así pasaremos de la indolencia de los discursos oficiales que aseguran que “todo marcha sobre ruedas” a una verdadera transformación de la movilidad en Jalisco.