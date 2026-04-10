¡Paren prensas y bajen la llanta de emergencia! En la Carretera Guadalajara-Ameca ya no sólo se viaja con cuidado, ahora también con sorpresa incluida. En tres semanas seguidas van tres “regalitos” en forma de ponchallantas que se lanzan a la vía, como si alguien estuviera organizando una tómbola de la desgracia.

El coordinador de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, ya reconoció lo evidente: no es una travesura de llanteros creativos ni festival automotriz, sino una estrategia para mantener lejos a las autoridades, mientras el huachicol (robo de combustible, pues) hace de las suyas.

O sea, el nuevo modus operandi no necesita sofisticación: unos clavos, un tramo carretero y mala intención. Mientras unos cuentan litros de combustible robado, otros cuentan llantas ponchadas y grúas ocupadas.

Al menos, 20 vehículos resultaron afectados la mañana del jueves.

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Hay buenas y malas noticias en el tema del sarampión en Jalisco. La buena: los casos van a la baja. La mala: seguimos siendo el primer lugar nacional.

Las autoridades sanitarias celebran la baja diaria, mientras el conteo total nos mantiene en la cima del podio epidemiológico. Eso sí, con tres millones de vacunas aplicadas, Jalisco juega a dos tiempos: uno contra el virus y otro contra las estadísticas.

A dos meses del Mundial, el Estado compite en “ranking viral”, pero todo indica que las cosas están controladas. ¿O qué?

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En Tabasco no hace falta un debate político, con que haya sillas, micrófono y políticos, la inspiración fluye… aunque no siempre en la dirección correcta.

Nos cuentan que el diputado del Partido del Trabajo, Martín Palacios Calderón, se lució al asegurar que “el caballo es como una mujer más”. ¡No es broma! “Hay que estar atentos a que coman bien... o no va a durarles”.

Entre risas nerviosas y críticas encendidas, el comentario no tardó en encender las redes sociales, donde recordaron que la política no debería improvisarse como suerte de tómbola, aunque algunos resultados parecen confirmarlo.

Moraleja: si se elige al azar a candidatos, luego no se sorprendan del producto final. En política, como en la charreada, no todo lo que relincha es talento.