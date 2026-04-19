Nos internacionalizamos

Ahora sí, nada de que la mejor política exterior es la interior, se acabaron las ocupaciones marcuspanianas y nos lanzamos al estrellato internacional, lo cual es normal dado que Claudita es considerada como la más popular entre las populares, indudablemente la más sexy de las presidentas de México y, en general, el lustre internacional de nuestro país.

Si usted no me creía, sepa que en la misma Sofía –capital de lo que fue el antiguo Imperio búlgaro, más recientemente el reino búlgaro, pero que es una capital europea de gran tradición y que de ahí trajeron a nuestra actual mandataria– se acaba de abrir la Casa de México en Bulgaria, esa sí no la esperaban. Y, dado el interés que existe entre el pueblo búlgaro y nosotros, que hasta huehuenches búlgaros va a haber y, obviamente, ante tal interés por la cultura mexicana, no dudo ni un minuto que próximamente se instale un vuelo directo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el más bello del mundo, a Sofía. Y espérese porque se esperan más noticias, lo cual me parece muy bien, dada la popularidad de la gobernanta que nos mandaron.

Además, contra la opinión de cierto presidente, de cuyo nombre no quiero acordarme, la señora presidenta se va a Cataluña a una reunión y no crea usted que va como los del PRI, como los del PAN y como los de Morena, en primera clase; no, viaja en un vuelo normal y, como es delgadita y chiquita, pues cabe muy bien en los asientos. El que no sé si va a caber en la clase perrier es el esposo de la mandataria, es más, no sé siquiera si va a ir porque tengo dudas de qué tantos gorriones va a llevar Claudita al festejo, porque ella sola, aunque muy lucida, no creo que sea suficiente.

Habrá que ver lo que opina el señor presidente Trump del viaje, porque ni crean que le pedimos permiso, pues nosotros somos un pueblo soberano. Y ahora, ya que andará por aquel rumbo, yo quisiera que fuera de una vez a Viena y se trajera el penacho de Moctezuma, porque ella se va a ver de rechupete ataviada con él. Pero a lo mejor el señor presidente de los Estados Unidos se enoja, porque anda yendo con Pedro Sánchez, que no es de los quereres del mandatario, ya que este le negó el permiso de que sus aviones aterrizaran ahí y se ha dedicado a negarse a todas las sugerencias que le ha hecho; por ejemplo, a aumentar su aportación para la seguridad europea y esas jodideces no le gustan al güero, quien lo ha anunciado, por lo que no creo que le caiga muy en gracia la visita a Cataluña.

Y digo Cataluña y no España porque los catalanes independentistas son los que le dieron a Sánchez la oportunidad de gobernar y es posible, solo posible, que les quiera dar un empujoncito, con lo que habría más de un catalán no separatista y de un español al que no le caiga en gracia la visita.

@enrigue_zuloaga