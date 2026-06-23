Nomás faltaba el pato…

Las mañaneras ya tuvieron rifas, canciones, láminas, gráficos y hasta peluches. Pero ahora sumaron un nuevo integrante al elenco: el pato “Merlín”, quien apareció como invitado especial en la conferencia presidencial. Por un momento, algunos pensaron que se trataba de un nuevo funcionario. Después quedó claro que era el único asistente incapaz de interrumpir con preguntas incómodas.

La dueña del célebre pato tomó la palabra y la Presidenta Claudia Sheinbaum prometió apoyo para la familia. El gesto fue celebrado por los presentes, aunque más de uno se preguntó si para ser escuchado en Palacio Nacional ahora hace falta llevar plumas, graznar o convertirse en fenómeno viral.

Mientras tanto, “Merlín” se llevó lo que muchos políticos anhelan: atención nacional, simpatía popular y una mañanera completa sin recibir una sola crítica.

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Resulta que los 800 millones de pesos que la CNTE esperaba recibir como bono extraordinario no eran precisamente un regalo envuelto con moño presidencial.

Claudia Sheinbaum salió a enfriar los ánimos y aclaró que ese dinero nunca estuvo destinado a engrosar las cuentas sindicales: que serán para plazas docentes y mejoras en las escuelas de Oaxaca.

La explicación dejó a más de uno haciendo cuentas alegres que jamás cuadraron. Mientras algunos imaginaban una lluvia de recursos, desde Palacio Nacional recordaron que el presupuesto tiene la mala costumbre de venir etiquetado. Así, el supuesto “bono” terminará convertido en pizarrones, infraestructura y contratación de maestros. Una decepción para quienes esperaban efectivo. Y una buena noticia para quienes todavía creen que el dinero público debe llegar a las aulas y no quedarse en la ventanilla de gestión sindical.

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La foto que ayer se tomó Pablo Lemus con los campeones de la Copa Jalisco dejó una valiosa lección para la clase política: los berrinches salen caros. Muy caros.

Mientras los jugadores de Ixtlahuacán de los Membrillos posaban sonrientes, ya tenían en la bolsa un viaje a España para ver al Real Madrid, boletos para el Mundial y hasta una nueva unidad deportiva para su municipio. Nada mal por ganar una final.

Del otro lado quedó Ameca, que decidió no presentarse al partido por instrucciones de su alcaldesa, Caty Loza. El resultado fue digno de estudio: se perdieron la final, los premios, la foto y hasta los aplausos. Como dice el dicho popular, se quedaron como el chinito: nomás “milando”.

En política y en el futbol, a veces el peor autogol no ocurre en la cancha. ¿O qué?