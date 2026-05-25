¿No que no eran iguales?

El 31 de agosto de 2019, en la víspera de su primer Informe de Gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó con mucha convicción, “Ya se acabó la corrupción”, y sacando un pañuelo blanco estableció que “Ya puedo decirles con la frente en alto, viéndoles a los ojos, ya no hay corrupción. Puedo hasta sacar mi pañuelo blanco… Nosotros no somos iguales”. Y esa cantaleta se repitió en innumerables ocasiones a lo largo de su sexenio.

Pero la frase “no somos iguales”, no se quedó en la administración anterior, permaneció en el discurso de la administración que lo sucedió, y esa expresión es recurrente en diferentes discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum, insistiendo que “no hay corrupción”, que las corruptelas ya son parte de la historia.

Sin embargo, no tenemos que retroceder mucho en el tiempo para darnos cuenta que la corrupción no se acabó, el vicio no ha terminado y por el contrario, cada día surgen más evidencias de la podredumbre que hay en los diferentes niveles de gobierno y de todos los partidos políticos.

El miércoles pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención de 6 funcionarios, exfuncionarios -ligados a PRI, PAN, PRD y MC-, empresarios y operadores del estado de Morelos -como parte de la Operación Enjambre-, quienes presuntamente están vinculados al Cártel de Sinaloa. Y el jueves, se tuvo conocimiento de que el Congreso de Chiapas aprobó el desafuero de 6 funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla y de la presidente municipal de Jiquipilas, la morenista Blanca Yaneth Chiu López, quienes de acuerdo con la Fiscalía General del Estado cometieron el delito de extorsión agravada.

Todo esto sucede en medio del “escándalo” de la petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de otro morenista, Rubén Rocha Moya, gobernador con permiso de Sinaloa, y otros 9 funcionarios, dos de los cuales decidieron entregarse, aparentemente para acogerse a los beneficios de testigos colaborantes con las investigaciones. Y de acuerdo con versiones procedentes desde Estados Unidos, esto solo es el principio de una serie de peticiones de detención y extradición, en contra de políticos y funcionarios mexicanos, que en las próximas semanas el gobierno mexicano recibirá. Aparentemente el asunto va para largo y habrá mucha “tela para cortar”, lo que provocará que “la liga se estire más” en la relación bilateral.

¿No que no eran iguales? Porque las circunstancias y los hechos nos muestran que lo dicho por el expresidente AMLO aquel 31 de agosto de 2019, de que “Ya se acabó la corrupción… Nosotros no somos iguales”, fue un embuste, ya que después de casi 7 años de distancia y tanta repetición, la realidad es otra.

Usted, ¿qué opina?