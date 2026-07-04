En las redes sociales y en algunos medios de comunicación se “sacó raja” por el supuesto cambio que se había hecho al horario del partido -de las 6 de la tarde a las 12 del mediodía- de la selección de México ante Inglaterra, motivado por las condiciones meteorológicas que se pronostican -80 por ciento de posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas, según el Meteorológico Nacional- y de las declaraciones del entrenador, Javier “Vasco” Aguirre, que hizo en Radio Fórmula después de mencionarse la modificación por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que al final de cuentas dio marcha atrás.

Por la manera como se hizo la entrevista y las formas como se presentaron las reacciones del “Vasco” Aguirre, dio la impresión de que el entrenador había “explotado” por el anuncio del cambio, pero no. Yo escuché la entrevista y el técnico nacional dijo que esto cae “Como una patada en el estómago, porque cambias todo, hay que cambiar todo, el plan, el trabajo. No es que se vaya al garete, pero casi, porque te estas tragando seis horas que teníamos programadas. No me gusta evidentemente. Evidentemente, acataremos lo que diga FIFA…Pero, insisto, FIFA organiza, FIFA decide y yo acato, no hay más, nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar, no hay problema”.

Y el técnico nacional si dijo, con su florido lenguaje, “Te rompe un poquito la madre, pero…FIFA manda y a tragar ajo y agua”. Si hubo una “sobrerreacción” de Javier Aguirre -durante la entrevista- al cambio de horario, fue porque quien lo entrevistaba le insistió tendenciosamente para sacarle una declaración “explosiva”; pero Aguirre asumió una posición muy ecuánime ante esta posible circunstancia, y sabe que en cualquier horario, ante cualquier rival y en las condiciones que sean, el único camino es ganar para hacer historia en el Mundial. Así que, “no la hagan de … ”.

¿Usted, qué opina?