Arbitraje bajo escrutinio: errores clarísimos que afectan resultados

El beisbol de alto nivel ya no puede esconder sus errores y las consecuencias. Durante décadas, el arbitraje operó bajo una lógica simple: el umpire decidía y su decisión era definitiva. Se discutía, se reclamaba, se protestaba… pero el juego seguía. El famoso “alégale al ampáyer” no era solo una frase, era una regla no escrita que sostenía la autoridad en el terreno. Se podía discutir, sí, pero no cambiar nada.

Ese modelo quedó atrás. La tecnología no llegó para acompañar, sino para evidenciar. El sistema automatizado de bolas y strikes, las revisiones en video y la multiplicidad de ángulos transformaron un elemento esencial: el error dejó de ser invisible. Hoy se ve, se repite y se analiza con una claridad que cambia la conversación. La discusión ya no es emocional, es estructural.

La pregunta ya no es si el umpire puede equivocarse. Eso siempre ha sido parte del juego. El punto de quiebre es qué ocurre cuando se equivoca y todos lo saben, cuando la evidencia es clara y aun así la decisión se mantiene. En ese momento, el problema deja de ser el error y pasa a ser el sistema que lo sostiene.

Un ejemplo reciente lo dejó expuesto sin matices. En la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol entre Estados Unidos y República Dominicana, un lanzamiento claramente bajo fue marcado como strike en cuenta llena. No fue una zona dudosa ni una decisión fina. Fue una bola evidente en un momento crítico. El juego terminó ahí, sin margen de respuesta y sin corrección.

Ese episodio no es aislado. Hoy el beisbol tiene la capacidad técnica para revisar prácticamente cualquier jugada, pero sigue operando bajo un esquema donde, incluso frente a evidencia contundente, la última palabra puede sostenerse desde el criterio humano. A ello se suma un dato revelador: con estos sistemas han quedado expuestos patrones de error. Existen umpires con decenas de decisiones revertidas. Lo que antes se diluía en el juego, hoy queda registrado; lo que antes era discutible, ahora es medible. Y cuando el error se repite, deja de ser circunstancial: es desempeño.

Ahí está el punto de quiebre. La tecnología no creó el problema, lo hizo visible. Sin embargo, el sistema sigue en una zona intermedia: se revisa casi todo, pero la resolución final mantiene un margen de interpretación. Es un modelo híbrido donde la información es precisa, pero la decisión no siempre se ajusta obligatoriamente a esa precisión.

En ese punto, la responsabilidad se diluye. Si el umpire se equivoca, interviene la revisión; si la revisión no corrige, la decisión se sostiene. El error permanece… sin responsable claro. Y esa ambigüedad erosiona la credibilidad.

Se sabe que los umpires son evaluados, que existen métricas internas y seguimiento constante, pero no se sabe cómo se califican, ni quién falla más, ni qué consecuencias enfrentan. En una liga que mide cada centímetro del juego, el desempeño de quienes toman decisiones sigue siendo opaco. Y esa opacidad ya no es sostenible.

El arbitraje está bajo escrutinio como nunca antes, no porque haya más errores, sino porque ahora son visibles. La tecnología elevó la exigencia. Ya no basta con revisar jugadas ni con afirmar que el sistema funciona: hoy se exige transparencia.

Sin transparencia, la revisión queda incompleta, la responsabilidad se diluye y el sistema pierde legitimidad. El béisbol está en una encrucijada: mantener un modelo cerrado o avanzar hacia uno donde el desempeño arbitral sea visible y evaluable.

Lo que ya no es opción es regresar al pasado. El “alégale al ampáyer” dejó de ser suficiente.

En un deporte capaz de medir con precisión milimétrica cada lanzamiento, cada trayectoria y cada contacto, resulta difícil justificar que lo único fuera de la vista sea el desempeño de quienes deciden. Porque cuando el error ya no se puede ocultar, lo verdaderamente insostenible… es la falta de transparencia.