El futuro incierto del IEPC Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco, corrigió por su cuenta la renuncia de su consejera presidenta, Paula Ramírez, quien el pasado 9 de junio había notificado de esta decisión a Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE. Los consejeros locales se reunieron en una sesión urgente la semana pasada y eligieron a Claudia Vargas Bautista como “presidenta provisional”.

Con este nombramiento, y así lo confirma la nueva presidenta, lo primero que se evita es que el IEPC siga acéfalo. Sin embargo, asegura que no se ha descuidado ninguna tarea sustantiva del organismo y cuando lleguen los preparativos para el proceso electoral 2027 podrán atenderlos con normalidad. Por ahora, los consejeros del Instituto tienen tareas distribuidas para concretar la presentación de un proyecto de presupuesto para el año entrante, el año de la elección; el primer paso de un largo calendario de actividades, y el objetivo es contar con los recursos económicos suficientes para cada una de las etapas a que les obliga la legislación electoral, pero no se trata sólo de pedir dinero público al Gobierno estatal, sino también de justificar cada gasto.

Sin embargo, Claudia Vargas no tiene certeza de cuánto tiempo durará en este encargo provisional.

Depende directamente del Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si la ratifican en el cargo para que se convierta en consejera presidenta sustituta o bien, emitir una convocatoria para elegir una presidencia definitiva durante un período de hasta siete años.

Pero no hay plazos, y esa determinación la tomarán los consejeros del INE cuando su voluntad y su agenda lo permitan.

La elección de Jalisco, aunque sea intermedia, es muy importante en el país, tanto por la cantidad de votantes (6.7 millones) como por el peso político del Estado en el Occidente y en toda la República. Sin embargo, en 2027 como ya es sabido, en Jalisco sólo se renovarán los 125 Gobiernos municipales y el Congreso estatal, además de que se convocará a votar para elegir diputados federales en los 20 distritos de la geografía jalisciense.

Así, la atención y tensión electoral se centrará, además de en la renovación de la Cámara de Diputados, en las 17 Entidades federativas en las que se votará para elegir nuevos gobernadores o gobernadoras. En esta tarea donde se concentra la mayor presión por el intercambio del poder.

Sin embargo, el Consejo General del INE, que consiguió por lo menos que se mandara hasta 2028 la elección del Poder Judicial, no puede descuidar Jalisco y la integración del órgano electoral local. Si no está en la lista de sus prioridades la normalización del IEPC con un nombramiento firme en la presidencia, abren la puerta a mayores presiones por parte de partidos políticos y grupos de poder. Es una incertidumbre innecesaria.

Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, y el resto de los consejeros electorales, están en la obligación de evitarle un futuro incierto al Instituto Electoral y al Estado de Jalisco, que enfrentará sus particulares problemas en la elección que está a unas semanas de comenzar.