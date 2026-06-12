¡Necesitamos más momentos como este!

La apertura del Mundial fue como un suspiro, un respiro, un oasis dentro del “torbellino” de problemas que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y lo mejor -aunque no fue de una manera más contundente, ya que el rival aparentemente lo permitía y porque futbolísticamente no se vio algo diferente a lo que se había mostrado en los partidos de preparación-, se logró iniciar con el pie derecho, gracias a la victoria sobre Sudáfrica.

Por lo menos durante unos minutos nos olvidamos -aunque continuaron- de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que hicieron un intento por visibilizarse ante mundial, cuando los ojos estaban puestos en nuestro país por el arranque el torneo mundialista.

Jorge Valdano -exfutbolista argentino, entrenador, director deportivo y analista-, quien es conocido como “El filósofo del futbol”, siempre ha pregonado que el “El futbol es un estado de ánimo”, que este deporte “... es más que un juego, se trata de un territorio puramente emocional. Y las emociones unen, por eso crean comunidad… Ese vínculo -entre el deporte y la gente- que crean está por encima de las diferencias sociales y de las ideologías, incluso en un mundo convulso como el de hoy”.

Y sí, quienes estuvieron dentro del estadio Azteca -que llegaron desde 5 horas antes de iniciar el partido inaugural- se olvidaron de las demandas sociales que había en las calles de la ciudad de México y en algunas otras poblaciones del país. Estuvieron al margen de los enfrentamientos que hubo entre granaderos y maestros, quienes intentaban llegar al estadio Azteca o de la toma de la caseta de la carretera a Cuernavaca por parte de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El “estado de ánimo” de la gente en todo México estaba en la inauguración del certamen mundialista y la tarde de ayer fue ese oasis para ilusionarse con el equipo nacional, donde quienes son aficionados de “hueso colorado” y los “villamelones”, se olvidaron de lo que sucede a nuestro alrededor, de los problemas que aquejan al país y de las amenazas que surgen a consecuencia de los acontecimientos internacionales, para concentrarse en lo que sucedía en la cancha del Azteca, donde la selección dio una alegría, para convertir el momento en un suspiro, en un respiro y en un verdadero oasis, donde se “creó comunidad” y se “vincularon -deporte y afición-”, como dice Jorge Valdano, para “estar por encima de las diferencias sociales e ideológicas”.

¡Necesitamos más momentos como este!

Usted, ¿qué opina?