La gente pudo más que la CNTE. Ayer caminó hacia el Estadio Azteca y el Fan Fest de FIFA en el Zócalo dispuesta a llegar a su destino y celebrar lo que esperaban sería la victoria de México al inaugurarse el Mundial. En el Zócalo, miles de personas superaron en número a los maestros disidentes que mantienen sitiada la Plaza de la Constitución, que no se atrevieron a confrontarlos. Sobre la Calzada de Tlalpan, los maestros pretendieron cerrarle el paso a la afición, pero los hicieron a un lado. Fue una actitud decidida, pero también contrastante.

A 38 kilómetros de distancia del Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum vio todo el evento inaugural en el Deportivo Galeana, donde se instaló un Fan Fest menos ambicioso, porque al del Zócalo tampoco quiso ir. Fue raro e inédito que se hubiera inaugurado la justa máxima del futbol sin las palabras de bienvenida de la líder del país anfitrión. No hubo discurso, y la simbólica presentación del trofeo que tendría que haber hecho con Sheinbaum, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la tuvo que hacer con Salma Hayek.

Sheinbaum decidió hace algunos meses que no iría a la inauguración, ante el temor del abucheo. El ánimo del estadio, diagnosticó bien, no la iba a recibir bien. A la entrada del estadio se estuvieron repartiendo pañuelos blancos que pedían que al cantarse el Himno Nacional, el Cielito Lindo y en cada ola, se acompañara por el grito de “¡saca el pañuelo!, ¡saca a Morena!”. No se vieron muchos pañuelos blancos ondeando en las gradas, pero desde el primer tiempo sí hubo muchos “¡Fuera Morena!, ¡fuera Morena!”, en las gradas arriba de los palcos, que tuvieron un distinto metabolismo al humor en las gradas en la parte baja del estadio, donde como referente y comparativo, no prendió ni una sola ola.

La polarización de las calles se metió al estadio, donde, sin embargo, hubo un punto de acuerdo con la presidenta: la CNTE no iba a sabotear la inauguración de la Copa del Mundo. En la víspera, todo era incertidumbre. Más de cinco horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación no habían llegado a un acuerdo definitivo, aunque en los discursos de lo que sucedió, hubo un cambio de tono.

Gobernación dijo que había propuesto una mesa para explicarle a la CNTE por qué era financieramente imposible derogar la Ley del ISSSTE de 2007; es decir, platiquemos lo que quieran, pero su principal demanda, de antemano, está rechazada. El gobierno de la Ciudad de México también apretó la pierna y advirtió que si la CNTE bloqueaba los accesos al estadio, no lo permitiría, y si utilizaban la violencia, responderían consecuentemente, eufemismo del uso legítimo de la fuerza.

La CNTE pareció recular desde el miércoles en la noche y discutió por más de tres horas con los representantes de la disidencia magisterial las acciones que harían este jueves de inauguración mundialista. Lo intentaron desde temprano, pero fueron frenados por la policía y superados, sin violencia, por la gente. No se enfrentaron con nadie, pero de manera extraña, tras el primer gol de México, un grupo de encapuchados vestidos de negro, como los grupos anarquistas en la capital federal, se trenzaron en una escaramuza violenta con la policía en una de las puertas de acceso al Azteca durante 20 minutos.

Esos grupos radicales nunca han sido vinculados con la CNTE, ni con las madres buscadoras, que también protestaron, ni con ninguno de los otros grupos que expresaron su inconformidad ayer. Con quienes sí han estado relacionados por años es con funcionarios federales que están en la mesa de negociaciones con la CNTE, y de la Ciudad de México, donde tienen sus tentáculos de presión en la capital. El choque que buscaron con la policía, cuyos cuerpos de granaderos —que oficialmente no existen— llevaban sus uniformes tácticos completos, esperando cualquier cosa en una jornada incierta.

La CNTE está en el momento de mayor debilidad desde que en diciembre amenazó con boicotear el Mundial si no se atendían sus demandas. Había un plazo para que llegaran a un acuerdo con el gobierno, que debe leerse como que el gobierno accediera a todas sus peticiones: el 10 de junio, cuando debía abrirse el Fan Fest en el Zócalo, y el 11, día de la inauguración del Mundial. Lograron una pequeña ventaja táctica al impedir la apertura del Fan Fest, pero no pudieron extenderla más allá de las 10 de la mañana de ayer. La inauguración se realizó de manera espectacular en su programa multicultural y musical, y con la primera victoria de México.

Por el momento, se puede argumentar que la CNTE entró en un momento de rendimientos decrecientes, porque se topó con el muro del gobierno que no ha cedido en su demanda sobre la Ley del ISSSTE, que se entiende porque sería un suicidio financiero y político-electoral, porque les costaría 20 puntos del PIB, que pueden provocar una deshidratación de los recursos para programas sociales. La disidencia magisterial ha perdido momentum y credibilidad. Su beligerancia encontró una posición dura de la presidenta que, a diferencia de muchos de sus predecesores, no se ha dejado extorsionar.

Esto le da puntos y un triunfo: la fiesta mundialista comenzó tal y como lo había prometido, con saldo blanco. Pero no se ha solucionado todo. Los problemas siguen como estaban con la CNTE, cuya protesta galvanizó la inconformidad de otros sectores, por lo cual los problemas cada vez se incrementan más y más y, al mismo tiempo, se vuelven más complejos de resolver por la forma como varios de ellos se entreveran. La CNTE, si la mayoría de sus secciones siente que está siendo derrotada, puede comenzar a comer la lumbre que no ha ingerido hasta ahora, y buscar estirar más la liga de tensión con el gobierno.

Tampoco está resuelta, sino al contrario, se ha exacerbado la polarización. Junto con los gritos contra Morena en el Azteca, circularon imágenes con los nombres del senador Adán Augusto López, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolos de “narcopolíticos”. La correlación del crimen organizado con el partido en el poder sigue avanzando en el imaginario colectivo, al tiempo que crece la percepción de debilidad del gobierno federal por no actuar judicialmente contra ellos. No está la presidenta en las mejores semanas de su sexenio, pese al respiro de ayer, y no hay expectativas reales de que mejorará.

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