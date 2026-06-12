¡Qué sorpresa!

El Fan Festival de Guadalajara terminó por convertirse en la mejor encuesta sobre el ánimo mundialista de los tapatíos. Hubo quienes llegaron desde la noche del miércoles, otros apartaron lugar como si fueran boletos para un concierto histórico y algunos más que, previsores, prácticamente hicieron una mudanza temporal a la Plaza de la Liberación.

La sorpresa fue para quienes pensaban que el entusiasmo estaba inflado por la publicidad oficial. Y pues resulta que todos llevaban semanas organizándose para no perderse el partido inaugural en las pantallas gigantes.

El problema fue que la emoción resultó más grande que la plaza. Miles lograron entrar y muchos otros se quedaron viendo de lejos la fiesta.

Por si alguien tenía dudas, Guadalajara ya se puso la camiseta. Ahora sí, el Mundial comenzó. ¡Y con el triunfo de México!

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En los pasillos de los partidos políticos en Jalisco todavía no terminan de reponerse de la sorpresa. La renuncia de Paula Ramírez en el Instituto Electoral cayó como boleta extraviada en jornada electoral: nadie la vio venir, aunque después muchos aseguraron que ya la esperaban.

Después de la última elección en el Estado se vio poco en la agenda pública. Y desde Morena se fueron con todo contra la consejera presidenta, señalándola como responsable de todos los males democráticos conocidos y por conocer. Pero los Tribunales coincidieron con los resultados.

Dicen los enterados que la renuncia fue largamente meditada. El motivo: “Por motivos personales”. ¿Será?

Lo cierto es que el relevo abre una nueva etapa en el árbitro electoral jalisciense, donde más de uno ya afila el silbato.

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Nos cuentan que la sorpresiva renuncia de Paula Ramírez dejó muchas preguntas en el aire, aunque algunos aseguran que llevaba tiempo operando en “modo avión”: presente físicamente, pero con pocas señales de respuesta ante ciertos asuntos que hacían ruido en la política jalisciense.

Además de militantes de Movimiento Ciudadano, otro de los inconformes fue el panista Julio Hurtado, quien le reprochó la aparente pasividad frente a varios legisladores de Morena que están haciendo campaña mediante bardas y mensajes cuidadosamente distribuidos por todo el territorio. Se refiere a personajes como “Chema” Martínez o Itzul Barrera. ¿Qué tal?