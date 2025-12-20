La creciente tendencia del capitalismo contemporáneo hacia la comercialización de todos los eventos, incluidos los más masivos y famosos del planeta, como la Copa Mundial de futbol que se celebra cada cuatro años, ha provocado que los precios para el Mundial 2026 sean inaccesibles a la mayoría de los espectadores y lo hayan convertido, en los hechos, en un Mundial para ricos.

El afán de lucro de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se ha propuesto como objetivo más que duplicar las ganancias que obtuvo en el pasado mundial celebrado en 2022 en Qatar. Para el Mundial del próximo año, que por primera vez se celebra en tres países (México, Canadá y Estados Unidos), la FIFA espera tener unos 14 mil millones de dólares (mdd) en ganancias. Los ingresos de la FIFA se obtienen de la venta de derechos de transmisión en televisión y otras plataformas, por la venta de artículos relacionados y de la venta misma de las entradas a los partidos. Y estas son extremadamente caras.

La FIFA fijó precios de los boletos de entrada para la fase de grupos desde 60 dólares (1,077 pesos) y hasta 6,730 dólares (125,960 pesos) para la final. Si un mexicano que gana un salario mínimo quisiera comprar esta entrada, tendría que destinar sus ingresos de todo un año y un mes más para pagar su boleto para ver la final que se celebrará en el estadio MetLife en Nueva Jersey. Con el aumento autorizado de 13 por ciento para el salario mínimo, el próximo año el salario mínimo aumentará hasta 9,582 mensuales o un monto anual de 114,984 pesos.

Pero los precios lanzados oficialmente aumentarán significativamente por dos prácticas que ocurren ya cotidianamente en el negocio del fútbol: los precios dinámicos y la reventa de los boletos. Esto lleva a que, en plataformas de reventa como StubHub, los costos estén desde 64,900 pesos para el partido Argelia-Austria, el 27 de junio en Kansas City, hasta 22,730,486 pesos en la zona más exclusiva en la final de la Copa, el 19 de julio en Nueva Jersey (La Jornada, 8 diciembre).

Si un mexicano con ingresos de salario mínimo quisiera comprar ese boleto de reventa para la mundial de futbol de más de 22 millones de pesos, tendría que trabajar 197 años solo para pagar este partido.

Fuera de la reventa, en este momento la plataforma StubHub ofrece los boletos para asistir a la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en Nueva Jersey, desde el más bajo por 160,970 pesos, hasta 1,561,976 pesos por el más caro. El primero equivale a un año y cuatro meses de trabajo asalariado y el segundo a trece años y medio de trabajo asalariado.

Pero no solo los partidos finales tienen precios estratosféricos. Para uno de los partidos más esperados en la fase de grupos, el encuentro entre Uruguay y España en el estadio de las Chivas, los boletos se cotizan entre 20,368 el más barato hasta 108,170 el más caro en la plataforma StubHub. Estamos hablando de cotizaciones a más de medio año del Mundial, por lo que cabe esperar que los precios sigan aumentando hasta llegar a multiplicarse.

No siempre los precios fueron tan caros. Para el Mundial de 1986 celebrado en México, había paquetes de 13 partidos por 135 mil pesos de la época, equivalente a 300 dólares (Eréndira Palma, La Jornada, 19 diciembre 2025).

Como cabría esperar, estos precios estratosféricos han levantado críticas y cuestionamientos entre los aficionados a este espectáculo. Paco de Rubén, “uno de los líderes del grupo de animación Cielito Lindo, el cual sigue a la selección mexicana desde hace una década, declaró a La Jornada: “Sabíamos que los precios serían caros, no somos ingenuos, aunque el aumento es increíble. Para ir a Qatar pagué 6,500 dólares por todo el viaje, incluyendo una escala en Barcelona. Por Rusia pagué 4,500 en un periplo de 35 días. Ahora ir solo a un partido cuesta casi lo mismo”, dijo (La Jornada, 19 diciembre 2025).

En Europa también hay muestras de rechazo. Ronan Evain, director ejecutivo de Aficionados al Futbol en Europa, puso la crítica en el centro del problema: “Se trata de un puñado de personas que intentan sacar el máximo dinero posible del torneo. Y creemos que este enfoque está poniendo en riesgo la naturaleza misma de la competencia” (La Jornada, 12 dic. 2025).

En efecto, la naturaleza de las competencias de futbol nació de los barrios y la clase obrera inglesa para convertirse en deporte y entretenimiento más popular de Europa y luego del mundo. Es indignante que ahora el Mundial sea solo para los ricos.

rubenmartinmartin@gmail.com