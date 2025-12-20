Aranceles, aumento de precios y marcas amenazadas

Se tardaron tanto tiempo en aprobarse los nuevos aranceles sobre productos importados de países con los cuales México no tiene acuerdos de libre comercio, que muchas marcas pensaban que no se harían, que todo era solo una jugada del Gobierno mexicano para amenazar, muy al estilo del vecino del norte. Pero no solo ya están aprobados, sino que entran en vigor tan pronto como en enero. Y con ellos ya están llegando aumentos de precios y, tal vez, más adelante, la salida de marcas del mercado. ¿Cuáles?

Antes de hacer ese ejercicio, hay que decir que el periodo entre el anuncio y la aprobación de los nuevos aranceles sirvió para que muchas empresas presionaran al gobierno en la búsqueda de mejores condiciones. En algunos casos, fueron atendidas. Como la medida busca fortalecer la producción en México, los mayores beneficios se dirigieron a este sector, en forma de una menor, e incluso nula, aplicación de aranceles a productos básicos para la producción de vehículos, como componentes electrónicos, equipos de audio, telemandos, paneles de instrumentos, partes electrónicas y eléctricas, interruptores, medidores, cerraduras e iluminación, entre otros. Algunas de estas partes, cuando son usadas para producir vehículos, no pagarán arancel, pero probablemente sí lo hagan cuando se destinen como refacciones. Y digo probablemente porque muchas marcas aún están estudiando la complejidad del tema para entender su impacto.

Los países desde los cuales se importan vehículos que pagarán un arancel mayor son, principalmente, China, India, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia.

Muchas marcas tradicionales hoy traen vehículos de esos países, sobre todo de China, Corea e India. La principal de ellas es General Motors, pero aquí entra la importante figura del “cupo”. El cupo es la cantidad de vehículos que cada marca tiene derecho a importar sin aranceles, de acuerdo con su producción local, basada en el número de unidades. Se permite importar el 10% de lo fabricado: si produces 500 mil vehículos, puedes importar 50 mil. Pero hay más formas de aumentar ese cupo, basadas en inversiones. Por cada millón de dólares invertidos, los productores tendrán derecho a importar 100 vehículos adicionales sin arancel.

Quiénes sí y quiénes no

Pese a que importan vehículos de Asia, marcas como General Motors no deberían tener problemas, una vez que produjeron alrededor de 900 mil unidades en México entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, periodo tomado en cuenta por las autoridades para determinar el cupo. Sí, GM importó, solo de China, más de 130 mil vehículos, lo que sobrepasa su cupo, pero probablemente pueda contrarrestar el faltante con las inversiones que ha realizado. Lo mismo ocurre con Ford, Stellantis, Nissan, Mazda, Toyota, Volkswagen, BMW y Kia. Esta última debe tener algo de presión de su casa matriz, en Corea, para liberar espacio para Hyundai.

Entre las marcas chinas, las más poderosas, como BYD, MG, Geely y Chirey, probablemente absorberán todos o, al menos, la mayoría de los aranceles. MG, por ejemplo, ya ha subido algunos precios en este mes de diciembre, principalmente en sus vehículos de mayor costo, como MG7 y RX9. Las marcas que ajusten sus precios probablemente lo harán entre 6% y 8%. Para un vehículo que cuesta 700 mil pesos, subir 50 mil no afecta tanto; pero para uno que cuesta 300 mil, un aumento de 24 mil pesos sí impacta de forma importante, ya que se dirige a un cliente mucho más sensible al precio.

Por este motivo, considero que una de las marcas tradicionales que podrían tener problemas es Suzuki, que no tiene fábrica en México y, salvo el Swift y el Jimny de tres puertas, fabricados en Japón, el resto de sus modelos provienen de India. Al tratarse de vehículos en segmentos de precios no muy elevados, son más sensibles a posibles aumentos. Ojalá la marca encuentre una forma de sortear esta situación, ya que es una de las “consentidas” de los mexicanos. Y me incluyo.

Aún existen muchas dudas sobre los aranceles, tantas que las marcas todavía no quieren hacer declaraciones oficiales al respecto. Una de las que me queda es si habrá la posibilidad de que alguna marca —como Suzuki, por ejemplo— pueda “comprar” cupo a otras, en caso de que a alguna le sobre. Este tipo de prácticas ya se vio en Estados Unidos con Tesla, que vendía a otras marcas su “crédito verde”, el cual les permitía fabricar más vehículos de gasolina.

Por ahora, la única certeza sobre los aranceles es que los precios van a subir, y probablemente no solo los de los autos chinos.

oliveiraserg@gmail.com