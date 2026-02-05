Muchos operativos, pero…

En los pasillos del Gobierno de Jalisco aseguran que ahora sí la seguridad va en serio. Operativos hay de sobra: primero cayeron “Los roba Rolex”, luego el dispositivo en Pueblo Quieto y ahora los dos presuntos asesinos de las agentes viales en El Salto.

Nos cuentan que los operativos están tan bien guardados que ni los propios policías saben cuándo les tocará trabajar. Sólo unos cuantos iluminados conocen lugar y hora. ¿Precaución extrema o miedo a las filtraciones internas?

Por lo pronto, la estrategia presume resultados… aunque curiosamente los responsables de los asesinatos de alto impacto siguen sin aparecer. Esos, al parecer, todavía no entran en el calendario.

* * *

Por cierto, alguien por fin encontró la fórmula mágica contra la inseguridad. No se trata de patrullas, investigaciones ni resultados judiciales, sino de algo más eficaz: apagar la nota roja.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sugirió un “acuerdo” con los medios para bajarle al morbo, porque —según la nueva doctrina— los delitos no asustan. ¡Lo que asusta es que los cuenten!

La lógica es impecable: si no se ve, no existe.

El asalto se vuelve percepción, el homicidio una estadística incómoda y la balacera simple exageración televisiva. Así, afirman que la ciudad será más segura a punta de edición y encuadre amable.

* * *

En la sede tricolor volvió a escucharse el viejo grito de pureza democrática. La dirigencia del PRI en Jalisco, encabezada por Laura Haro, se lanzó contra Morena y sus aliados por el caso del diputado petista Leonardo Almaguer, recordando que pasó algunos años encarcelado. El PRI descubrió la indignación moral y exige “requisitos de elegibilidad”, porque —dicen— ya estuvo bueno de delincuentes legislando.

Laura Haro acusó a Morena de impulsar perfiles con antecedentes y sacó del archivo nombres conocidos, como Adán Augusto. ¿Qué tal?

* * *

Nos dicen que en la capital del país se dejó ver una comitiva jalisciense bien portada y muy institucional. Industriales de Jalisco acudieron a Palacio Nacional para tomarse la foto con la Presidenta Claudia Sheinbaum y hablar de inversiones, futuro y prosperidad. Encabezó el desfile Antonio Lancaster Jones, del CCIJ, quien junto con el resto de la delegación participó en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, donde todos creen firmemente que ahora sí lloverá el capital.

La novedad fue que los Comités de Inversión estatales estarán encabezados por mujeres. La misión: atraer inversiones, fortalecer Mipymes y detonar exportaciones.