Mis nominaciones al Oscar de la política

Para cerrar la semana hice un ejercicio equivalente a los Premios Oscar 2026, anunciados ayer por la Academia, pero enfocados en la política.

Van algunos de los más relevantes, en mi opinión:

La nominación a Mejor Película es para El Tarifazo, dirigida por el curtido realizador Diego Monraz. Se trata de una superproducción millonaria subsidiada por la Casa Productora Al Estilo Jalisco; sin duda, el metraje del momento que promete más secuelas que “Harry Potter”.

Como Mejor Actor de Reparto encabeza la lista Cipriano Manzanilla, nuevo fiscal anticorrupción y ex abogado general del entonces gobernador Enrique Alfaro. Su papel en “Sinners” (“Pecadores”) sorprendió por la aclamada escena, ahora inmortal, en donde declara: “sólo me debo a la ciudadanía”.

Una esperada nominación, anunciada por todos los expertos, es para Salvador Zamora por Mejor Fotografía, ya que solo sale en la foto como Secretario General de Gobierno, pero no se siente su presencia en la gobernabilidad del Estado y la política interna.

La nominación a Mejor Corto Extranjero sin duda es para el equipo de Pablo Lemus por el “oso” al intentar grabar un reel Al Estilo Jalisco en la Plaza Callao de Madrid sin permiso y con el consecuente regaño de la Policía.

El Imeplan se lleva la nominación a Mejor Montaje por su Encuesta de Satisfacción a Usuarios del Transporte Público en el AMG 2025, un trabajo exquisito en donde cada detalle es cuidado para lograr el máximo realismo estadístico trazable desde la magia de un escritorio.

Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad de Jalisco, encabeza las preferencias en la nominación a Mejor Maquillaje y Peinado por su intervención decorativa en el Mercado de Abastos en donde conserva un look impecable, sin despeinarse, durante 25 minutos de balacera.

Finalmente, una de las categorías más aclamadas es para Mejor Director, en esta ocasión entregada a dos diputadas de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, por su referéndum contra el tarifazo. Al estilo del “doctor Frankenstein”, ambas dan vida a una criatura cuya naturaleza contributiva o no contributiva mantiene al espectador al filo de la butaca.

En la categoría de Mejor Director -esta vez de corte nacional- se cuela el adonis García Harfuch por “Una batalla tras otra”, donde el protagonista no ve lo duro sino lo tupido entre la presión de Washington, el huachicol fiscal y las maromas estadísticas para contener los homicidios.

Se aceptan más nominaciones al correo jonathan.lomeli@informador.com.mx Las mejores serán publicadas en mis redes en @jnlomeli.