¿Marcando territorio o qué?

En la gira de autoridades jaliscienses por España no todo fue agenda y protocolo: también hubo pasarela futbolera.

El gobernador presumió un video donde el presidente de la Federación Española de Futbol, Rafael Louzán, le entrega una camiseta de la selección con el número 26 y el apellido “J. Lemus”. No, no fue error ni descuido ibérico: el nombre completo del mandatario es Jesús Pablo Lemus Navarro. Sólo precisión europea, pues.

Pero como en toda buena cortesía diplomática, hubo devolución del detalle. El gobernador respondió con otra camiseta para Louzán. ¿El dorsal?: “Jalisco”.

Ni apellido, ni nombre: mejor marcando el territorio.

El chiste, como dirían en la cancha, se metió solo.

Eso sí, Vero Delgadillo y Juan José Frangie también recibieron su respectiva camiseta, con nombre y toda la cosa.

¡Diplomacia deportiva, versión souvenir!

* * *

En el Congreso de Jalisco, el secretario Diego Monraz volvió a hacer lo que mejor le sale: justificar aumentos y prometer que ahora sí el transporte funcionará como reloj suizo… pero en versión futura.

El aumento a 14 pesos, explicó, no es capricho, sino culpa del salario mínimo, la inflación, el diésel, el gas... y todo lo que quiera. Eso sí, el descuento solo aplica si el usuario tramita la Tarjeta Única, porque ahorrar también requiere papeleo.

Ahí entró la Secretaría de la Hacienda Pública para defender al “malvado” Broxel, una empresa criticada por la oposición en Jalisco y responsable de la Tarjeta Única, pero que trabaja hasta con el Banco de México, así que no puede ser tan mala.

Y sobre la Tarjeta, el secretario Luis García ratificó que sí trae beneficios: entrega de subsidios, pagos electrónicos, posibles créditos, envío de remesas, ahorros…

* * *

En la comparecencia en el Congreso, se abrió la caja de los cuestionamientos por parte de la oposición contra Movimiento Ciudadano. Pero entre jaloneos, circo, maroma y teatro —marca registrada del recinto—, quien se robó el cierre fue la diputada Monserrat Pérez Cisneros.

Con datos en mano, recordó que de 2018 a la fecha, los gobiernos estatales sí han hecho mejoras en Jalisco, como la renovación de dos mil 848 unidades del transporte público. De paso, les refrescó la memoria a los legisladores de Morena: Jalisco tiene una de las tarifas más bajas del país: en Estados gobernados por la 4T, como Baja California, el pasaje cuesta 16 pesos.

Y remató señalando la incongruencia guinda: critican a Broxel aquí, pero la empresa es proveedora de Gobiernos de Morena en otros Estados y en la Federación. Y ahí, silencio absoluto.

¡Arrancó fuerte el año legislativo!